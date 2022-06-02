Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, CHP liderine seslenerek 10 soru sordu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Sorduğu 10 soruya, net cevap istedi:

HER iftirayı burnundan fitil fitil getirmek de boynumuzun borcudur. Çocuğumuzla, ailemizle uğraşmayı dert haline getiren bu zatın evvelini ortaya dökmesini de biliriz. Ama bize yakışmaz.



GEREKTİĞİNDE hadsize haddini bildirmenin kırk yetime kaftan giydirmekten daha üstün olduğunu gayet iyi biliriz.

YABANCI yatırımcıları en aşağılık şekilde tehdit eden de yine Kılıçdaroğlu. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu zat inanın yalancı, omurgasız, bir proje, bir aparat.



BU zatın partisinin başına kaset komplosuyla geçirildiğinden beri Türkiye'nin milli çıkarlarına karşı sinsi bir savaş vermekten başka iş yaptığını gördünüz mü?

İŞTE 10 SORU!

1- PKK'DAN YPG'ye bütün bölücü terör örgütlerini, siyası uzantılarını yurt dışında bağlantılarıyla en şiddetli şekilde lanetliyor mu lanetlemiyor mu?

2- TÜRKİYE'NİN yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu desteklemiyor mu?

3- BATI'NIN terör örgütlerine ve ülkemizin milli çıkarlarına yönelik riyakar tutumuna karşı devletin politikalarının yanında mı değil mi?

4- TÜRKİYE'NİN Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede, ülkesinin safında mı karşımızdakilerin safında mı?

5- DÜNYADAKİ ekonomik krizin ülkemizdeki etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye destek veriyor mu vermiyor mu?

6- SİYASETİ ülkenin ve milletin adil çıkarları üzerinden yürütmeye var mı yok mu?

7- SİYASİ stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmaktan vaz geçecek mi, geçmeyecek mi?

8- ASIL bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu yoksa etmiyor mu?

9- PARTİSi içindeki her türden terör örgütü destekçisini, hırsızı, tacizciyi, tecavüzcüyü, istismarcıyı tasfiye etmeyi düşünüyor mu düşünmüyor mu?

10- YÜREĞi yetip 2023 yılındaki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?

HEDEF 5 MiLYAR DOLAR

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti. FETÖ'yle mücadelede verdikleri destek için teşekkür eden Erdoğan, "Pakistan ile ticaret hacmimizi ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkardık, hedefimiz 5 milyar dolar" dedi.