Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna CHP'den cevap geldi! Yanıtlar tam CHP işi: Paradoks

Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istediğini ifade eden Erdoğan, "Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler ederek değil, kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz." sözlerini sarf etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SORULARI VE CHP'NİN YANITI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorulara CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç cevap verdi. Özkoç'un özellikle terörle mücadele konusundaki cevapları Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakacak türdendi.
Özkoç, "PKK ve YPG dahil olmak üzere bütün terör örgütlerini lanetliyoruz. dedi. Arşivlerde ise Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin ne beka sorunu olacak pyd bize mi saldıracak" demişti.