Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.06.2022 21:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2022 21:18
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna CHP'den cevap geldi! Yanıtlar tam CHP işi: Paradoks

    Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelterek CHP'nin terör örgütü ile ilişkisine ilişkin çeşitli sorular sorarak, "2023'te yüreğin yetip aday olacak mısın?" sorusunu yöneltti. Erdoğan, "Yuvarlak sözlerle değil kesin cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlılığı yaparsa siyaseten ve tıbben muhatap almaya başlayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı. CHP tarafından ise o soruları cevap geldi. Verilen cevapların ise çelişkisi dikkat çekti. İşte o paradoks cevaplar...

    Yanıtlar tam CHP işi: Paradoks

    Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istediğini ifade eden Erdoğan, "Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler ederek değil, kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz." sözlerini sarf etmişti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN SORULARI VE CHP'NİN YANITI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorulara CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç cevap verdi. Özkoç'un özellikle terörle mücadele konusundaki cevapları Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakacak türdendi.

    Özkoç, "PKK ve YPG dahil olmak üzere bütün terör örgütlerini lanetliyoruz. dedi. Arşivlerde ise Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin ne beka sorunu olacak pyd bize mi saldıracak" demişti.

        ARŞİV YALAN SÖYLEMEZ CHP

        Özkoç, CHP'nin terör örgütleri lanetlediğini dile getirdi. ancak; arşivler CHP grup başkan vekilini yalanladı. Erdoğan, "Türkye'nin PKK-YPGye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?

        Özkoç, "Ordumuzun ve emniyet teşkilatımızın terörle mücadelede yaptıkları bütün mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" dedi. Oysa, kılıçdaroğlu, "Operasyon yapacakmış sınır ötesi operasyon muhalefet operasyon karsı" demişti.

        ÖZKOÇ'UN, MAVİ VATAN SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP DA TARTIŞILACAK TÜRDENDİ

        Özkoç, "O milli mücadelenin önderlerindem bir tanesiyiz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Fizan çöllerinde bizim askerimizin ne işi var" demişti.


        CHP'Lİ ÖZKOÇ ADAYLIK SORUSUNA DA KAÇAMAK YANIT VERDİ

        Erdoğan, "Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Olmayacak mı?" demişti. Özkoç, "Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belli ve hazır" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna CHP'den cevap geldi! Yanıtlar tam CHP işi: Paradoks
            SON DAKİKA