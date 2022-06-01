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    • 01.06.2022 18:29
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Şahbaz Şerif'ten kritik zirve!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Baş başa görüşme gerçekleştirip anlaşmaların imza törenine iştirak eden iki liderin ortak açıklama yapması bekleniyor.

    Başkan Erdoğan ve Şerif’ten önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı.

    Pakistan Başbakanı Şerif'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

    Erdoğan ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Şerif, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

    Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

    İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şerif, merdivenlerde Türkiye ve Pakistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

    İKİ LİDER ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
    Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Şerif, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Şahbaz Şerif'ten kritik zirve!
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