Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Şahbaz Şerif'ten kritik zirve!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.



Erdoğan ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Şerif, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.



İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şerif, merdivenlerde Türkiye ve Pakistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.