Başkan Erdoğan'ın sorduğu 10 soru karşısında köşeye sıkıştı! Kılıçdaroğlu FETÖ iftiraları ile kendisine siyasi alan açma peşinde

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftira, algı ve manipülasyona dayalı kirli siyasetine hız kesmeden devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup konuşmasında kendisine yönelttiği 10 soru sonrası köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün sözcülüğüne soyunup, haşhaşi iftiraları diline dolayarak kendisine siyasi alan açma peşine düştü.
KILIÇDAROĞLU'NUN KISIR SİYASET DÖNGÜSÜ
Yeni bir söylem üretemeyip, eski yalanlarına ve algı oyunlarına sarılan Kılıçdaroğlu'nun toplumu manipüle, gündemi de meşgul eden bu eylemleri kısır bir siyaset döngüsü içerinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Girdiği 11 seçimden de mağlup ayrılan bir siyasi parti liderinin 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala aday olup olmayacağını ifade edememesi üzerine düştüğü bu aciz durum birçok çevrenin de dikkatinden kaçmadı.
SİYASİ İMAJINI YÜKSELTMEK, MAĞLUP KİMLİĞİNİ GÖLGELEMEK İSTİYOR
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun 2023 için verdiği adaylık sinyalleri ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor. Kendi belediye başkanlarına da söz geçiremeyip adaylık yarışına girişen Kılıçdaroğlu iyice köşeye sıkışmış durumda. Tüm bu süreç işlerken siyasi imajını yükseltmek, mağlup kimliğini gölgelemek isteyen CHP Genel Başkanı, iftira, algı ve manipülasyonlara başvuruyor.