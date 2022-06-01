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    • 02.06.2022 00:53
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    Başkan Erdoğan'ın sorduğu 10 soru karşısında köşeye sıkıştı! Kılıçdaroğlu FETÖ iftiraları ile kendisine siyasi alan açma peşinde

    Siyasi imajını yükseltmek ve mağlup kimliğini gölgelemek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün sözcülüğüne soyunup, kendisine siyasi alan açma peşine düştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kendisine yönelttiği 10 soru karşısında köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu, kesin, kati ve net bir cevap verme yürekliliği gösteremeyerek adeta kıvırdı. Yeni bir söylem üretemeyip, eski iftiralarına sarılan CHP Genel Başkanı içerisinde bulunduğu kısır siyaset döngüsünü bir kez daha gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Siyasi müfteri Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftira, algı ve manipülasyona dayalı kirli siyasetine hız kesmeden devam ediyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup konuşmasında kendisine yönelttiği 10 soru sonrası köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün sözcülüğüne soyunup, haşhaşi iftiraları diline dolayarak kendisine siyasi alan açma peşine düştü.



    KILIÇDAROĞLU'NUN KISIR SİYASET DÖNGÜSÜ
    Yeni bir söylem üretemeyip, eski yalanlarına ve algı oyunlarına sarılan Kılıçdaroğlu'nun toplumu manipüle, gündemi de meşgul eden bu eylemleri kısır bir siyaset döngüsü içerinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

    Girdiği 11 seçimden de mağlup ayrılan bir siyasi parti liderinin 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala aday olup olmayacağını ifade edememesi üzerine düştüğü bu aciz durum birçok çevrenin de dikkatinden kaçmadı.



    SİYASİ İMAJINI YÜKSELTMEK, MAĞLUP KİMLİĞİNİ GÖLGELEMEK İSTİYOR
    Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun 2023 için verdiği adaylık sinyalleri ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor. Kendi belediye başkanlarına da söz geçiremeyip adaylık yarışına girişen Kılıçdaroğlu iyice köşeye sıkışmış durumda. Tüm bu süreç işlerken siyasi imajını yükseltmek, mağlup kimliğini gölgelemek isteyen CHP Genel Başkanı, iftira, algı ve manipülasyonlara başvuruyor.



        ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NA SORDUĞU 10 SORU

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler yüklenmiş, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıracak sorular sormuştu.



        İşte Erdoğan'ın o soruları;

        "Buradan ben Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bir kaç soru sormak istiyorum. PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını FETÖ'den DEAŞ'a tüm terör örgütlerinin siyasi uzantıları ile beraber en şiddetli şekilde lanetliyor mu lanetlemiyor mu? Bu bir. İkinci sorum; Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu? İsveç ve Finlandiya'nın MATO üyeliği tartışmasında ortaya çıkan Batı'nın terör örgütlerine karşı riyakar tutuma karşı devletinin izlediği poltikanın yanında mı? Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı? Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutu ile ilgili sürdüğümüz mücadeleye destek veriyor mu? Mahkeme kararı ile yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bırakıp siyaseti ülkenin ali çıkarlarıyla yürütmeye var mı? Partisi içindeki her türden tacizciyi, tecavüzcüyü tasfiye etmeyi düşünüyor mu? Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? Aksi halde kifayetsiz muhterislere ülke teslim edilmez devam edeceğiz."
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