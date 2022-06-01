Başkan Erdoğan'ın sorduğu 10 soru karşısında köşeye sıkıştı! Kılıçdaroğlu FETÖ iftiraları ile kendisine siyasi alan açma peşinde





İşte Erdoğan'ın o soruları;

"Buradan ben Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bir kaç soru sormak istiyorum. PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını FETÖ'den DEAŞ'a tüm terör örgütlerinin siyasi uzantıları ile beraber en şiddetli şekilde lanetliyor mu lanetlemiyor mu? Bu bir. İkinci sorum; Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu? İsveç ve Finlandiya'nın MATO üyeliği tartışmasında ortaya çıkan Batı'nın terör örgütlerine karşı riyakar tutuma karşı devletinin izlediği poltikanın yanında mı? Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı? Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutu ile ilgili sürdüğümüz mücadeleye destek veriyor mu? Mahkeme kararı ile yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bırakıp siyaseti ülkenin ali çıkarlarıyla yürütmeye var mı? Partisi içindeki her türden tacizciyi, tecavüzcüyü tasfiye etmeyi düşünüyor mu? Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? Aksi halde kifayetsiz muhterislere ülke teslim edilmez devam edeceğiz."



