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    • 02.06.2022 01:47
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    • 02.06.2022 01:47
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    Fatih’te motosiklet kayalıklara uçtu: 1 yaralı

    Fatih’te bir motosiklet sürücüsü sahilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek kayalıklara uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

    Fatih’te motosiklet kayalıklara uçtu: 1 yaralı

    Kaza, bu akşam 23.15 sıralarında Fatih Kumkapı Sahil Ankara istikametinde yaşandı. Sahilde motosikletiyle seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kayalıklara uçtu.

    Kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kayalıklara düşerek ağır yaralanan genç sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Sürücünün tedavisi kaldırıldığı hastanede sürerken kayalıklardaki motosiklet de polis ekipleri ve vatandaşların ortak çalışmasıyla halat bağlanarak kayalıklardan çıkarıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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