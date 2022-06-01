Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

"YALANCI, PROJE, APARAT"

Kılıçdaroğlu, Van'da terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor. Bu şehri 2011'deki depremin ardından yeniden inşa ettiğimizden haberi yok. O depremden sonra Van'ın ne halde olduğunu biliyor musun Bay Kemal? Kaç kere Erciş'e gittin, Van'ın merkezini dolaştın? Biz Van'a takribi olarak en az 35 milyar harcama yaptık. Altyapı, üstyapı... Bütün bunları en güzeli ile yaptık.

Kimseye ayrım yapmadan veriyoruz dediği sosyal desteklerin toplamı, bizim ilçe belediyemizin hizmetine ulaşamıyor. Milletin parasını çalan hırsızdır. Hırsızın sırtını sıvazlayan ise daha büyük hırsızdır. Kılıçdaroğlu CHP'deki yolsuzluk operasyonlarına karşı çıakrak safını belli etmiştir. Bu zat inanın yalancı. Bu zat omurgasız. Çünkü bu zat bir proje... Bu zat bir aparat... Türkiye'nin milli çıkarlarına karşı sinsi planlar yapmaktan başka bir işini gördünüz mü?

"DEMİRTAŞ, KAVALA VE TERÖRİSTLERİ SAVUNMAKTAN BAŞKA ÇABASI VAR MI?"

Ne diyorlar; biz gelirsek bu işleri alan müteahhitlere ödeme yapmayacağız. Siz ne cinssiniz? Devlette devamlılık esastır. Söke söke bu ülkede hukuk var. Şakır şakır ödemeye mecbursun. Bu CHP'li diye ödemeyin demedik, şakır şakır ödedik. Bizde böyle bir kin yok.

Demirtaş'ından Kavalasına ülke ve millet düşmanı teröristleri savunmaktan, Ankara'dan İstanbul'a yürümekten başka çabası var mı? ABD'deki yurt binasını diline dolan kişinin FETÖ'nün, PKK'nın faaliyetlerinden şikayetçi olduğunu görmedik. Kılıçdaroğlu kime hizmet ediyor? Muhammed Ali'nin çiftçiliğine de öğrencilerimizin hizmetine sunarak bu zatı daha da çatlatacağız.

Bu zatın yaptığı her iftirayı burnundan getrmek de öteki dünyada yakasına yapışmak da boynumuzun borcu. Bizim ailemizle uğraşanların cemazi evvelini ortaya dökmesini biliriz, bize yakışmaz. 'Kaçacak' iddiasından, yurt binasına kadar pek çok meselenin etrafında dönüp durması bir proje olmasındadır.

Bu tipler omurgasız oldukları için önce senaryoya, sonra kitlenin rengine göre her şeyi söylerler sonra inkar ederler. Sefil halini, 'Korkudan içeri kaçtılar' diyecek kadar bu karikatür tip için harcadığımız her nefese acıyoruz. Biz doğruları yüzlerine çarpmayınca daha büyük yalanlara, daha iftiralara sarılan bu hadsizlere ağızlarının payını vermeye katlanıyoruz.

"BU SORULARA YANIT VERİRSE KENDİSİNİ MUHATAP ALIRIZ"

2023 yılı haziran ayında yapılacak seçimde rakip gördüğü herkesi ya kendine tabi kıldı ya da saf dışı bırakmaya başladı. Konu kendi siyasi ikbali olunca ya benimle olun ya da yolumdan çekilin diyerek nasıl şahinleştiğini ibretle takip ediyoruz.

Cezaevinden biri kendisine ayar verdi ama hiçbirinin sesi çıkmadı. Herhalde soluk boruların tutan el ses çıkarmalarına izin vermedi.

Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Birkaç soru sormak istiyorum. Kesin, net cevap vermesini istiyorum. Kendisini muhatap almaya başlayabiliriz.

- PKK'dan YPG'ye, tüm terör örgütlerini, en şiddetli şekilde lanetliyor mu, lanetlemiyor mu?

- Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınırötesi harekatlarını destekliyor mu desteklemiyor mu?

- İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelği konsunda kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı değl mi?

- Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı, karşımızdakilerin safında mı?

- Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ülkemize etkileri karşısında mücadelemize en azından ilkesel olarak destek veriyor mu, vermiyor mu?

- Siyaseti ülkenin ve milletin ali çıkarları üzerinde yürütmeye var mı yok mu?

- Siyasi stratejilerni yabancı ülke temsilcilerine onaylatmak yerine ülke kamuoyuyla belilrmeye yönelecek mi?

- 1000 yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımızda tüm değerleri, sembolleriyle asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

- Partisi içinde her türlü terör örgütü destekçisini, hırsızı, tacizciyi tasviye etmeyi düşünüyor mu?

- 2023'te yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?

Bu soruları uzatmak mümkün. Bunlara vereceği cevaplara razıyız.

HESABINI VERECEKLER

Siyaset kılıklı provokatörler yaptıkları terbiyesizliğin hesabını hukuka ve millete verecekler. Olayların arkasında kimi olduğunu tarih de yazacak. Bu ne edepsizlik, bu ne rezillik! Hesabını hukuk önünde vereceksiniz!

Ayrıntılar geliyor...