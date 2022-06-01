Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çeşitli sorular sordu ve "2023'te yüreğin yetip aday olacak mısın?" sorusunu sordu.

Erdoğan, "Buradan Kılıçdaroğlu'na ve milletime sesleniyorum. Birkaç soru sormak istiyorum. Yuvarlak sözlerle değil kesin cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlılığı yaparsa siyaseten ve tıbben muhatap almaya başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sorularından bazıları şu şekilde:

PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütnüün bütün unsurlarını siyasi uzantılarını en şiddetli şekilde lanetliyor mu, lanetlemiyor mu?

- Türkye'nin PKK-YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?

- İsveç ve Finlandiya'ya karşı kendi devletinin izlediği politikanın yanında mı, değil mi?

- Kılıçdaroğlu, Akdeniz ve Ege'de, sınır hattında kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında Türkiye'nin yanında mı, değil mi?

- Kılıçdaroğlu yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?

Detaylar gelecek...