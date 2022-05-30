Başkan Erdoğan İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninden açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde önemli açıklamalarda bulundu:
Fethin 600. yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. Fetihler çağlar üstü olur, böyle açılır böyle kapanır.
İnşallah 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek 2053 vizyonumuzu adım adım inşa ederek çağımızın Bizansları'nı ve entrikalarını tarihin tozlu raflarına kaldırmaya hazır mıyız? Müslümanlar'ın 7 asırlık hayallerini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet, Bizans'ın hayallerini tarihe gömmüştür.