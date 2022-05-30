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    Başkan Erdoğan İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninden açıklamalarda bulundu

    Başkan Erdoğan, “2023 hedeflerimizi hayata geçirerek 2053 vizyonumuzu adım adım inşa ederek, çağımızın Bizansları’nı ve entrikalarını tarihin tozlu raflarına kaldıracağız” dedi.

    Çağımızın Bizansları tozlu raflara

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde önemli açıklamalarda bulundu:



    Fethin 600. yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. Fetihler çağlar üstü olur, böyle açılır böyle kapanır.



    İnşallah 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek 2053 vizyonumuzu adım adım inşa ederek çağımızın Bizansları'nı ve entrikalarını tarihin tozlu raflarına kaldırmaya hazır mıyız? Müslümanlar'ın 7 asırlık hayallerini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet, Bizans'ın hayallerini tarihe gömmüştür.



        Menderes ve arkadaşları için 'uçaklar dolusu elmas kaçırdılar' dediler. Aynısını Bay Kemal kullanıyor. Kaçacak türü hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. Bay Kemal...



        Erdoğan burada. Ataköy'de. Ölümüne burada. Gözümüzü burada açtık, havamızı burada soluduk, son nefesimize kadar da buradayız. Ama sen 15 Temmuz'da kaçtın...



        Törene katılan MHP lideri Devlet Bahçeli de "İki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine AHL'de yıkım yoktur. İhya ve inşa faaliyeti vardır" dedi.



            Atatürk Havalimanı'nda 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un Fethini temsilen 40-50 yaşlarında olan ağaçların da bulunduğu 145 bin 300 ağaç dikilecek.



            PAPA'DAN TEŞEKKÜR
            Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Papa Franciscus tarafından kabul edildi. Göktaş, "Papa Franciscus, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşılıyor" dedi...



            İletişim Başkanlığı, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılını, Ayasofya Camii'de ışık ve gökyüzü haritalama gösterisiyle kutladı.

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