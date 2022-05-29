Ekrem İmamoğlu'nun hazımsızlığı tuttu: Atatürk Havalimanı'nda 560 bin kişinin katıldığı fetih şölenine 'korsan' dedi





BAŞKAN 560 BİN KİŞİYE SESLENDİ

Feth-i Mübin'in 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meydanı dolduran kalabalığa seslenerek, "Aldığım resmi rakamlara göre şu anda 560 bin kişi bu alanda karşımda bulunuyor. Sizler 2023'e gittiğimiz bu yolda hazır olduğumuzu gösterdiniz" ifadelerini kullandı.