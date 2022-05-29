Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.05.2022 00:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2022 01:04
    ABONE OL

    Ekrem İmamoğlu'nun hazımsızlığı tuttu: Atatürk Havalimanı'nda 560 bin kişinin katıldığı fetih şölenine 'korsan' dedi

    İstanbul'un fethinin 569. yılı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen görkemli şölen ile kutlandı. Resmi rakamlara göre etkinliği 560 bin kişi katılım sağladı. Ancak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüz binlerce kişinin akın ettiği etkinlik karşısında hazımsızlığı tuttu. Organizasyonu 'korsan' olarak nitelendiren İmamoğlu'nun hadsiz sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

    Hazımsızlığı tutan İmamoğlu’ndan hadsiz sözler!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidan ekimi ve İstanbul'un Fethinin yıl dönümü kutlandı.

    Erdoğan, hitabetinde, resmi rakamlara göre alanda 560 bin kişinin olduğunu açıkladı.



    İMAMOĞLU'NUN HAZIMSIZLIĞI TUTTU!
    Akşam saatlerinde İBB tarafından düzenlenen farklı bir etkinlikte söz alan Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki yüz binlerin akın ettiği etkinliği hazmedemedi.


    İmamoğlu, büyük bir coşkuyla kutlanan etkinliğe ilişkin "korsan" ifadelerini kullanarak haddini aştı.



    İmamoğlu açıklamasında, "Kıymetli hemşehrilerim, bugün Atatürk Havalimanı'nda korsan bir tören ekleyerek, bu aziz şehrin Fetih yıl dönümünü bölmek için çaba harcıyorlar." dedi.
        Toplu taşımada isteğe bağlı maske dönemi!
        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun hazımsızlığı tuttu: Atatürk Havalimanı'nda 560 bin kişinin katıldığı fetih şölenine 'korsan' dedi
            SON DAKİKA