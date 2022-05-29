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Fethin 569. yılında Atatürk Havalimanı'nda büyük coşku! İlk fidanı Başkan Erdoğan dikti, SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

İstanbul'un fethinin 569. yılı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikimi için düzenlenen törene büyük ilgi gösterildi. İlk fidanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan dikerken alanda büyük bir coşku yaşandı. SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes keserken hınca hınç dolu meydandan objektiflere renkli kareler yansıdı. İşte Atatürk Havalimanı'ndan kayıtlara geçen o görüntüler...

29.05.2022 17:47 - Son Güncelleme: 29.05.2022 18:12
Fethin 569. yılında Atatürk Havalimanı’nda büyük coşku! İlk fidanı Başkan Erdoğan dikti, SOLOTÜRK’ten nefes kesen gösteri

İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikimi için Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen tören SOLOTÜRK'ün gösterisi ile başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fethin 569. yılında Atatürk Havalimanı’nda büyük coşku! İlk fidanı Başkan Erdoğan dikti, SOLOTÜRK’ten nefes kesen gösteri

Alanı dolduranlar nefes kesen gösteriyi izledi.

Fethin 569. yılında Atatürk Havalimanı’nda büyük coşku! İlk fidanı Başkan Erdoğan dikti, SOLOTÜRK’ten nefes kesen gösteri

İLK FİDAN BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
İstanbul Fethi'nin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından dikildi. Alanda coşkuyla karşılanan Erdoğan çifti, diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Fethin 569. yılında Atatürk Havalimanı’nda büyük coşku! İlk fidanı Başkan Erdoğan dikti, SOLOTÜRK’ten nefes kesen gösteri

FİDANLARA CAN SUYU
Eşi ile birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını diken Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra fidanlara can suyu verdi.

Alana İstanbul'un 1453'te fethedilmesini simgeleyen 145 bin 300 ağaç dikileceği öğrenildi.

Fethin 569. yılında Atatürk Havalimanı’nda büyük coşku! İlk fidanı Başkan Erdoğan dikti, SOLOTÜRK’ten nefes kesen gösteri

TÖREN ALANI DOLDU
Fetih kutlamalarının gerçekleştirilmesi için Atatürk Havalimanı'nda kurulan alan da tamamen doldu.

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