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    • 29.05.2022 18:11
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    • 29.05.2022 18:35
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    İstanbul'da fetih kutlamaları Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde coşkuyla başladı

    İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Yüzbinler bölgeye akın etti.

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde coşkuyla başladı

    Fetih şöleni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, üzerinde "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıldönümü Kutlamaları" ve "Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni" kutlamaları yazan dev platformlar kuruldu.

    ALAN DOLDU TAŞTI

    Kutlamalara katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu Basın mensupları da kendileri için oluşturulan alanda etkinliği takip ediyor. Şölen alanının bir çok noktasına büyük Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı.

    ''Milletimiz akın akın gelmeye devam ediyor''

    Mehteran konseriyle başlayan fetih şöleninde Türk Yıldızları gösteri yaptı. Yücel Arzen'in konser verdiği şölende vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen türkülere ve ezgilere eşlik etti.

        TRAFİK YOĞUNLAŞTI

        Büyük buluşmaya saatler kala vatandaşlar buluşma noktasına akın etmeye başladı. Ülkenin çeşitli illerinden ve kentin birçok noktasından Atatürk Havalimanı'na yapılan yolculuklar nedeniyle trafikte de yoğunluk meydana geldi.

        İstanbul trafiğinin havalimanı yönündeki yol güzergahlarında trafiğin sıkıştığı görüldü.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İLK FİDANI DİKTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamaların yapıldığı şölen alanına giriş yaptı.

        Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı dikti. Öte yandan trafik ekipleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne giden güzergahta kontrol noktaları oluşturdu.

            Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdukları araçlara nereye gideceklerini sorarak, yönlendirmede bulundu.

            Atatürk Havalimanı'nın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar, araçlarını yol kenarında bırakarak kutlama alanına yürüyerek ilerledi. Şölen, Esat Kabaklı'nın konseriyle devam ediyor.

            Atatürk Havalimanı'na yapılacak yeni millet bahçesi, CHP tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

            CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun önderliğinde Atatürk Havalimanı çevresinde projeye karşı eylem yapılmak istendi ancak halk ilgi göstermemişti.

                Bilindiği üzere bugünlerde CHP tarafından karşı çıkılan millet bahçesi projesi, geçtiğimiz yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekranlarda açıkladı vizyon projelerden biriydi.
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                Haberler Güncel İstanbul'da fetih kutlamaları Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde coşkuyla başladı
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