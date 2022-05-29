İstanbul'da fetih kutlamaları Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde coşkuyla başladı

ALAN DOLDU TAŞTI

Kutlamalara katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu Basın mensupları da kendileri için oluşturulan alanda etkinliği takip ediyor. Şölen alanının bir çok noktasına büyük Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı.