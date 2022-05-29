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    • 29.05.2022 21:31
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    Son dakika: Fethin sembolünde özel gösterim

    Son dakika... İstanbul’un Fethi’nin 569. Yılı Dolayısıyla Ayasofya'da Işık ve Gökyüzü Haritalama Gösterisi yapıldı. İşte o muhteşem gösteriden görüntüler...

    Fethin sembolünde özel gösterim

    Son dakika... İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Dolayısıyla Ayasofya'da Işık ve Gökyüzü Haritalama Gösterisi..

    İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni bugün yapıldı.

    Yüz binlerce kişinin sabahın erken saatlerinde geldiği Atatürk Havalimanı'nda olan törende, Solo Türk ekibi akrobasi gösterileri yaptı.

    Konserlerin de yer aldığı tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın alana gelmesiyle başladı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sevgi Evleri'nden gelen yaklaşık 100 çocukla birlikte eş zamanlı fidan dikti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasının ardından millet bahçesi konulu film izletildi.

        Başkan Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ndeki konuşmasında çok önemli açıklamalarda bulundu.

        Başkan Erdoğan, büyük kutlamaya 560 bin kişinin katıldığını duyurdu ve "Bu tablo 2023'e giden bu yolda hazır olduğumuzu gösteriyor" dedi. Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyalini bir kez daha veren ve "Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "İnşallah 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek 2053 vizyonumuzu adım adım inşa ederek çağımızın Bizanslarını ve entrikalarını tarihin tozlu raflarına kaldırmaya hazır mıyız?" açıklamasını yaptı. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'vakıf' ve 'kaçacak' yalanı üzerinden yüklenen ve sert ifadeler kullanan Başkan Erdoğan, "İnsan biraz utanır ya. 'Kaçacak' türü akıl ve ahlak dışı hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. İşte Erdoğan burada, Ataköy'de, ölümüne burada." şeklinde konuştu.
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        Fethin coşkusu Millet Bahçesi’nde
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