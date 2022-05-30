Hala ortak aday çıkaramayan 6'lı masa sosyal medyanın diline düştü! Tuvalet terliğine adaylık başvurusu



Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada yine bir aday ismi ortaya çıkmazken 6'lı masada yaşanan aday kavgası sosyal medyanın diline düştü. Özellikle son dönemde sosyal medyada yer alan tuvalet terliği ve 'tıpış tıpış sandığa gidecekler' söylemleri tepki çekmişti.