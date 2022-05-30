Hala ortak aday çıkaramayan 6'lı masa sosyal medyanın diline düştü! Tuvalet terliğine adaylık başvurusu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldiği toplantının ardından altı muhalefet partisinin temel ilkeler ve hedeflerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
HALA ORTAK ADAY ÇIKARAMAYAN 6'LI MASA SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada yine bir aday ismi ortaya çıkmazken 6'lı masada yaşanan aday kavgası sosyal medyanın diline düştü. Özellikle son dönemde sosyal medyada yer alan tuvalet terliği ve 'tıpış tıpış sandığa gidecekler' söylemleri tepki çekmişti.
Sosyal medyada yayınlanan bir animasyon 'tuvalet terliği aday gösterilse oy veririm' söylemine atıfla bulunarak adaylık yarışı için tuvalet terliğine başvuru yapan muhalefetin içler acısı halini ortaya koydu.