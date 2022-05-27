Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.05.2022 18:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2022 18:52
    ABONE OL

    Muhalefet çevreye ve ağaca da muhalefet! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 350 yıllık zeytin ağacı dikildi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda müjdesini duyurduğu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesine muhalefet yine takoz olarak karşı çıktı. Her fırsatta çevrecilikten dem vuran muhalefet partileri alana dikilecek binlerce ağaca ve vatandaşların rahatça vakit geçireceği alana da karşı çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ekilen ve şehitlerimizin ölümsüzlüğünü simgeleyen 350 yıllık zeytin ağacının dikiminde projeye dair merak edilenleri yanıtladı.

    Muhalefet çevreye ve ağaca da muhalefet

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde medeniyetimizin simgesi olan çınar ağacından İstanbul'un simgesi olan ıhlamurlara kadar 16 tür ağacı gençlerle diktiklerini söyledi. Murat Kurum, "Bu alanda, şehitlerimizin ölümsüzlüğünü simgeleyen, işte hemen arkamdaki 350 yaşındaki zeytin ağacımızı da toprakla buluşturduk" dedi.

    Bakan Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde basın toplantısı düzenledi. Kurum, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıl dönümü kutlamaları yapılacağını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kutlamalara katılacağını söyledi. Murat Kurum şunları söyledi:

    BU HAFTA İLK FİDANLARLA BULUŞACAK
    Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi, Fethin 569. yıl dönümünde ilk fidanlarıyla buluşturmak için hazırlıklarımız son aşamada. Milletimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz ilk fidan dikim töreniyle İstanbul, son yılların en görkemli, en coşkulu törenlerinden birisine ev sahipliği yapacak. O gün İstanbul bayram yeri olacak. Hep beraber; bu mekânı, 1 milyon çevre dostu için, doğasever için 29 Mayıs gününe, fetih şölenine, fidan dikim törenine hazırlıyoruz.

        Şu anda hep birlikte içerisinde bulunduğumuz 8 bin metrekarelik bu alanı İstanbul'un Fethinin 569. yıldönümünün anısına 569 ağacımızla, 2053 çiçek ve bitkiyle bezedik. Vatandaşlarımız buradaki ağaçların gölgesinde serinleyecek. Çocuklarımız yemyeşil çimlerin üzerinde koşacak, gençlerimiz kuş cıvıltıları, çiçek kokuları eşliğinde sohbet edecekler, bisiklet sürecekler, yürüyüş yapacaklar, spor yapacaklar. Ben Atatürk Havalimanı millet bahçemizin içinde yer alan, küçük bir modeli olan bu mekânın, nice hatıralarla dolmasını diliyorum.

        MUHALEFET ÇEVREYE VE AĞACA DA MUHALEFET


        Şimdi muhalefete soruyorum. Günlerdir binbir türlü çarpıtmayla, algı operasyonuyla karşısında durduğunuz güzellik bu mu? Şu gördüğünüz ağaçlara mı karşısınız? Şu gördüğünüz bahçeye, şu karşımızdaki yeşil alana mı karşısınız? Çınarlara, ladin ağaçlarına, şu çiçeklere mi karşısınız? Bu güzelliklerden mi rahatsız oluyorsunuz? Açıkça söylüyorum; bugün çevreye, doğaya, ağaca, ağaç dikilmesine karşı çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız. CHP, bundan sonra çevre ve doğa merkezli projelere karşı gelen ilk siyasi parti olarak anılacaktır. Biz bu muhalefeti yüzyıllar boyunca çevreyi ve doğayı kardeş bilen aziz milletimize havale ediyoruz.

            Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz, Türkiye'nin en büyük çevre projesi olan Sıfır Atık Hareketini hayata geçirdik. Son 20 yılda korunan alan miktarımızı 3 kat artırdık. 2053 net sıfır emisyon ile yeşil kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, yeşil sevdasıyla tasarlayıp milletimize vaat ettiği "81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefiyle; Türkiye genelinde 450'ye yakın millet bahçesi yapıyoruz. Yine İstanbul'umuzda 17,5 milyon metrekare büyüklüğünde 46 millet bahçesi projemizden 13'ünü tamamlayarak vatandaşlarımızın, şehrimizin hizmetine sunduk."

            1453 TARİHİNİ SEMBOLİZE EDEN TAM 145 BİN 300 AĞAÇ DİKECEĞİZ
            Millet Bahçemize; fethi ve 1453 tarihini sembolize eden tam 145 bin 300 ağaç dikeceğiz. Burası İstanbul'un merkezinde 5 milyon metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek. Yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, küçük çocuklar, yaşlılar ve engelliler güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürebilecek. Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, Pınarbaşı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak.

            Dereboyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkân sağlayacak.

                BU BÖLGE İSTANBUL'UN AKCİĞERİ OLACAK
                Bostanlarda, çocukların doğayı tanımaları sağlanacak. Ziyaretçiler dalından meyve toplamanın keyfini yaşayacak. İbreli ve Yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla Millet Bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Dev ekran etkinliklere renk katacak. 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip Spor Alanı'nda aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanlarında; çocukların duyularını kullanarak keşifler yapabilecekleri, kendi oyunlarını kurabilecekleri alanlar oluşturulacak.

                Bu bölge, adeta İstanbul'un oksijen deposu, İstanbul'un akciğeri olacak. İstanbulluların evlerinden uzaklaşmalarına gerek kalmadan, şehrin göbeğinde doğayla buluşma imkânına ulaşacağı bir mekân olacak. Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek; bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar düzenleyeceğiz. Bilim merkezimizde gençlerimiz deneyler yapacaklar, robotik çalışacaklar, yazılım üretecekler. Müzelerimizde sanatçılarımız eserlerini sergileyecekler. Olası bir afet durumunda İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı yine burası olacak.

                HİÇBİR ŞEKİLDE BU ALAN İMARA AÇILMAYACAK
                Defaatle söyledim burada tekrar ediyorum. Hiçbir şekilde bu alan imara açılmayacak, ticari ünite kurulmayacak. Hülasa bu mekân, İstanbulluların ihtiyaç duyduğu temiz havanın, doğayla kucaklaşmanın, huzurun ve dinginliğin merkezi olacak. İstanbul, #85milyonunbahçesi'yle güzelliğine, güzellik katacak. Pazar günü milyonlar buraya akacak. Atatürk Havalimanında o gün, bir coşku seli, heyecan fırtınası yaşanacak. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle aziz milletimizin her bir ferdini; 29 Mayıs'ta fetih coşkusuyla, Atatürk Havalimanına, Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesine davet ediyorum.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Başkan Erdoğan’dan ayakta alkışlanan sözler
                Haberler Güncel Muhalefet çevreye ve ağaca da muhalefet! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 350 yıllık zeytin ağacı dikildi
                    SON DAKİKA