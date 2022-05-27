Muhalefet çevreye ve ağaca da muhalefet! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 350 yıllık zeytin ağacı dikildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde medeniyetimizin simgesi olan çınar ağacından İstanbul'un simgesi olan ıhlamurlara kadar 16 tür ağacı gençlerle diktiklerini söyledi. Murat Kurum, "Bu alanda, şehitlerimizin ölümsüzlüğünü simgeleyen, işte hemen arkamdaki 350 yaşındaki zeytin ağacımızı da toprakla buluşturduk" dedi.
Bakan Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde basın toplantısı düzenledi. Kurum, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıl dönümü kutlamaları yapılacağını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kutlamalara katılacağını söyledi. Murat Kurum şunları söyledi:
BU HAFTA İLK FİDANLARLA BULUŞACAK
Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi, Fethin 569. yıl dönümünde ilk fidanlarıyla buluşturmak için hazırlıklarımız son aşamada. Milletimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz ilk fidan dikim töreniyle İstanbul, son yılların en görkemli, en coşkulu törenlerinden birisine ev sahipliği yapacak. O gün İstanbul bayram yeri olacak. Hep beraber; bu mekânı, 1 milyon çevre dostu için, doğasever için 29 Mayıs gününe, fetih şölenine, fidan dikim törenine hazırlıyoruz.