Muhalefet çevreye ve ağaca da muhalefet! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 350 yıllık zeytin ağacı dikildi



Şimdi muhalefete soruyorum. Günlerdir binbir türlü çarpıtmayla, algı operasyonuyla karşısında durduğunuz güzellik bu mu? Şu gördüğünüz ağaçlara mı karşısınız? Şu gördüğünüz bahçeye, şu karşımızdaki yeşil alana mı karşısınız? Çınarlara, ladin ağaçlarına, şu çiçeklere mi karşısınız? Bu güzelliklerden mi rahatsız oluyorsunuz? Açıkça söylüyorum; bugün çevreye, doğaya, ağaca, ağaç dikilmesine karşı çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız. CHP, bundan sonra çevre ve doğa merkezli projelere karşı gelen ilk siyasi parti olarak anılacaktır. Biz bu muhalefeti yüzyıllar boyunca çevreyi ve doğayı kardeş bilen aziz milletimize havale ediyoruz.