İstanbul'un Fethi'nin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kutlanacak

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kutlanacağı bildirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacağı kutlamaların Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 29 Mayıs Pazar günü saat:16.00'da başlayacağı öğrenildi. Kutlamalara vatandaşların yoğun ilgi göstereceği ifade ediliyor. Kutlamaların, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine edileceği öğrenildi.
"FETHİN COŞKUSU 85 MİLYONUN BAHÇESİNDE KÖK SALIYOR"
AK Parti İstanbul ilçe teşkilatlarının sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı duyuruda; "Fethin coşkusu 85 milyonun bahçesinde kök salıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul Fethi'nin 569. yılını Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde hep birlikte kutluyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidanlarıyla buluşuyor" denildi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluları kutlamalara davet etti ve "İstanbul kutlu bir müjde, ferah bir duadır.
Geçmiş asırlardan gelecek yüzyıllara, aynı ideal ve aynı inançla! Coşkuyla 29 Mayıs'a" ifadelerini kullandı.