Meral Akşener: İstanbul Havalimanı'nın adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Havalimanı yapacağız

Atatürk Havalimanı'nın yıkımıyla ilgili konuşan Akşener; "İyi Parti iktidarında buranın kırılmasına imza atan, buranın kırılması için görev alan, talimatı veren her kim varsa hesap sorulacak. İstanbul Havalimanı'nın adını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Havalimanı yapacağız" ifadelerini kullandı.
ANCA YAPILANI DEĞİŞTİRELİM KAFASI
İstanbul Havalimanı'nın adını değiştireceklerini söyleyen Akşener, "Atatürk Havalimanı'nın kapladığı alan bin 178 hektar, değeri 3.8 milyar dolar. Şu anda çalışıyor olsaydı 15 bin kişilik iş gücü sağlayacaktı. İstanbul deprem bölgesi. Avrupa ülkelerinde şehir merkezlerinde daha küçük havalimanları var.
Havalimanı tarifinden çıkarılmak üzere bir millet bahçesi konuluyor. AVM ve ranta açılıyor yani. Uyarıyorum. İyi Parti iktidarında buranın kırılmasında imza atan, buranın kırılması için görev alan, talimatı veren her kim varsa hesap sorulacak. 1 yıllık süreç içerisinde böyle hızlı bir iş yapılmaya karışılıyor, buraya dokunulmaması gerekiyor" dedi.