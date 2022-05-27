Bu sevdanın yaşı yok! 87 yaşındaki Nihat Amca'dan Başkan Erdoğan'a: Ölüm olsa da ondan ayrılmam





BAKAN KURUM VE AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE KARŞILADI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de 87 yaşındaki Nihat Amca ile sohbet etti. Kabaktepe, 87 yaşındaki amcanın " 'Saat kaçta geleceğim? Recep Tayyip Erdoğan milletin duasıdır. Gelmem lazım. Saati öğreneyim. Duyamadım telefonda.' diye aramış. Biz de bugünden onu hem temsili bahçeyi görsün hem de inşallah Pazar günü de getirecek arkadaşlar onu." dedi.