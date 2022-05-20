CHP'den Atatürk Havalimanı için her yıla bir yalan! İşte 2016'dan beri yürütülen algı operasyonunun ifşası

Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak Millet Bahçesi, son 5 yıldır CHP'nin gündeminden hiç düşmedi. Yeni havalimanı için ilk kazmanın vurulması ile birlikte yalan rüzgarına başlayan CHP, Atatürk Havalimanı arazisi ile ilgili her yıl yeni bir iddia ortaya attı. Araziye rezidans yapılacak, otel inşa edilecek iddiasıyla başlayan yalan rüzgarı, Katarlılara satılacağı, Bayraktar'a verileceği iddiasına kadar uzandı.

KAZMA VURULDU YALAN BAŞLADI

Yeni havalimanı ile ilgili sözleşmenin imzalandığı 20 Mayıs 2013 tarihinde 2016 yılına kadar değişik gerekçelerle projeyi engellemeye çalışan CHP, başaramayınca Atatürk Havalimanı arazisi üzerinden propagandaya başladı.