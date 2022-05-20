CHP'den Atatürk Havalimanı için her yıla bir yalan! İşte 2016'dan beri yürütülen algı operasyonunun ifşası

Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak Millet Bahçesi, son 5 yıldır CHP'nin gündeminden hiç düşmedi. Yeni havalimanı için ilk kazmanın vurulması ile birlikte yalan rüzgarına başlayan CHP, Atatürk Havalimanı arazisi ile ilgili her yıl yeni bir iddia ortaya attı. Araziye rezidans yapılacak, otel inşa edilecek iddiasıyla başlayan yalan rüzgarı, Katarlılara satılacağı, Bayraktar'a verileceği iddiasına kadar uzandı.
KAZMA VURULDU YALAN BAŞLADI
Yeni havalimanı ile ilgili sözleşmenin imzalandığı 20 Mayıs 2013 tarihinde 2016 yılına kadar değişik gerekçelerle projeyi engellemeye çalışan CHP, başaramayınca Atatürk Havalimanı arazisi üzerinden propagandaya başladı.
2016: AVM OLACAK
2016 yılında sahneye ilk olarak CHP Millet vekili Aykut Erdoğdu çıktı. "Elimde ciddi bilgiler var." diyerek açıklama yapan Erdoğdu, "Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasının ardından yerine kuvvetle muhtemel AVM, rezidans ve konut yapılacak. Böyle bir proje İstanbul'un kent sorununu daha da büyütecek. Bu İstanbul'a ihanet." ifadelerini kullandı.
2017: İMARA AÇILACAK
Yalanlanmasına rağmen CHP tarafından dolaşıma sokulan iddia 2017 yılında daha genel bir ifadeye büründü. CHP'li bir çok yetkili Atatürk Havalimanı arazisinin 'imara açılağı' iddiasında bulundu. CHP'li vekiller de bu konuda hükûmete çok sayıda yazılı ve sözlü sorular yöneltti. Dönemin kabinesinden iddiaların yalan olduğu açıklamaları da CHP'lilerin hızını kesmedi.