Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.05.2022 06:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2022 06:06
    ABONE OL

    İstanbul'da 29 adrese uyuşturucu baskını! Gözaltılar var

    Son dakika haberine göre İstanbul'da daha önce belirlenen 29 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskınlara özel harekat polisleri de destek verirken, Gaziosmanpaşa'da yapılan operasyonda şüpheli uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağı atarken, evde 1 adet silah da ele geçirildi.

    İstanbul’da 29 adrese baskın! Gözaltılar var

    İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

    Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

    Gaziosmanpaşa'daki bir adrese yapılan baskında, şüpheli uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağı atarken, evde 1 adet silah da ele geçirildi.

    Operasyonda bazı zanlılar gözaltına alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çelik’ten A Haber’de önemli açıklamalar
    Haberler Güncel İstanbul'da 29 adrese uyuşturucu baskını! Gözaltılar var
        SON DAKİKA