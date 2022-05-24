Devlete düşman kim varsa CHP orada! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışından sonra Tunç Soyer Yunan'a koştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamasında,Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresinde Türkiye'ye F-16 satmayın çıkışına tepki göstermiş "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" sözlerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının yankıları sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yunanistan'a gitti. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Soyer'i kapıda karşılarken haddi aşan sözler sarf etti.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanistan'ı ziyaret etti. Atina Belediyesi'ni ziyaret eden Soyer'i Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis kapıda karşıladı.
KOŞA KOŞA YUNAN'A GİTTİ
Görüşme sonrası sosyal medya hesabından Tunç Soyer ile çekilen samimi fotoğraflarını paylaşan Bakoyannis, haddini aşan sözler sarf etti.
Bakoyannis "Erdoğan'ın ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz, barış için çabalamalıyız. Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.