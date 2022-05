AHaber CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamarı şu şekilde;

Son kabine toplantımızın ardından ülkemiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere vesile olan programlara katıldım. Yabancı misafirlerimizi ağırladık. Uluslararası gündemle ilgili kritik görüşmeler yaptık.

Adalet teşkilatımızın güzide mensuplarıyla bir araya geldik. Aynı gün Kazakistan Cumhurbaşkanı sayın Tokayev'i külliyemizde misafir ettik, hemfikir olduğumuzu görmekten memnuniyet duyduk.

Engelli gençlerimizle buluştuk. 13 Mayıs'ta 39. vefat yıldönümünde üstat Necip Fazıl Kısakürek'i rahmet ve hasretle yad ettik.

RİZE HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Ülkemizin gurur verici eserlerinden Rize Artvin Havalimanını kardeşim sayın Aliyev ve MHP Genel Başkanı, BBP Genel Başkanı sayın Bahçeli ve sayın Destici ile 14 Mayıs'ta hizmete açtık.

Rize Artvin Havalimanı 3 kilometre pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesi yörenin ticaret ve turizminin gelişmesine inşallah önemli katkılar sağlayacaktır.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Cezayir Başbakanı sayın Tebbun'u ağırladık. Salı günü BAE eski devlet başkanı şeyh halifenin vefatı sebebiyle bu ülkeye taziye ziyaretinde bulunmak üzere gittik. Kardeşi ve Abu Dabi Emiri'ne başsağlığı ziyaretini gerçekleştirdik.

HAYATINI KAYBEDEN GENÇLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

19 Mayıs'ta gençlerimizle ve başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcularımızla Ankara'da coşkulu bir programla kucaklaştık. Darülacezemizin temel atma törenine katıldık, ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı ve ailesiyle biraraya geldik. Adana'da stadın dışında ayrı onbinlerle, içinde onbinlerle muhteşem bir gençlik şölenine iştirak ettik.

Bu vesile ile gençlik şölenimizin ardından yaşanan elim trafik kazasından, can kayıplarından duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 tane kardeşimizi Hakka uğurladık. Kendilerine rahmet ve ailesi ve millete başsağlığı diliyorum.

41 yaralı evladımıza da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Kaza sonrasında acımızı paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile geçtiğimiz hafta Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazarak dünya şampiyonu olan boksörlerimize şahsım ve milletim adına tebriklerimi özellikle iletmek istiyorum."

YOKLAMA KAÇAĞI OLANLARA BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ

Toplamda Tekvando'da 19 madalya ile takım halinde şampiyon olan sporcularımızı da tebrik ediyorum. Basketbolda şampiyon olan Anadolu Efes takımımızı, 5. defa Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

Ülkemize 20 yıldır kazandırdığımız altyapı tesisleri ve sporcu yetiştirme sisteminin meyveleri olarak bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca bugün sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilir. Bakaya sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.

MAHKUMLARIN KOVİD-19 İZNİ UZATILDI

Açık cezaevinde Kovid-19 izinleriyle yeni değerlendirme yaptık. Açık cezaevinde hükümlülerin izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. Meclisimizin yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum."

Selçuklu'dan Osmanlı'ya oradan Cumhuriyete miras kalan Anadolu'da miras kaldığımızı sürdürmek için değişen şartları iyi okumalıyız. Aradan geçen bunca asra, yaşanan onca hadiseye rağmen bu toprakların hakimiyetimizde olmasını hala hazmedemeyenler olduğu gerçeğini biz değil karşımızdakiler sürekli hatırlatıyor.

YÜZYILIN İŞİNİ 20 YILA SIĞDIRDIK

Bilhassa 18. yüzyıldan itibaren verdiği mücadelelerin yol açtığı yorgunluğa, yıpranmışlığa, ödediği bedele rağmen insanımızın milli mücadeleye dört elle sarılmasının gerisinde aynı bilinç vardır. Cumhuriyet dönemi boyunca hem geçmişten gelen yüklerin ağırlığı, hem yeni devletimizin kuruluş sancıları sebebiyle demokratik ve ekonomik adımlarımızı epeyce yavaş atabildik.

Önce çok partili siyasi hayata geçerek ardından darbeler, siyasi istikrarsızlıklarla kesintiye uğratılsa da kendimize yeni bir yol çizdik. Tüm bu arka plandan hareketle Cumhuriyetimizin 100. yılı Türkiye 100 Yılı atılımı haline getirmek istiyoruz. Bu anlayışla Cumhurbaşkanlığı olarak İletişim Başkanlığı koordinasyonunda kapsamlı bir 100 kutlama programı oluşturduk. Ülkemize son 20 yılda nasıl çağ atlattığımızı gösterecek "Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık" şiarıyla hayata geçireceğiz.

Cumhuriyetimizin 100. yılına atfettiğimiz 2023 hedefleri bizim için kısa vadeli atılımlarımızın ilk istasyonudur. Ardından Fethin 600. yüzyılı ve 2053 vizyonumuz geliyor. Gençlerimize emanet edeceğiz 2053 vizyonundan sonraki hayallerimiz ise 2071 vizyonumuzla taçlandıracağız. 2071 vizyonunu bizden sonraki nesiller ete kemiğe büründürecek, hedeflerini oluşturacaktır.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Muhalefet ise maalesef 1908'in bir adım ötesine geçememiş bir ruh haliyle istemezükçülük dışında herhangi bir hedef ve vizyona sahip değildir. Bizim büyük demokrasi ve kalkınma devriminin eksiklikleri, hatta hataları olabilir. Eksiklikleri tamamlayacak bir muhalefetle her şeyi konuşmaya hazırız. Hayırda yarışan, eser ve hizmet siyasetini merkeze alan bir yönetim anlayışının gereklerini yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz.

Yapılan her yatırıma bir kulp takan, getirilen her hizmete, gerçekleştirilen her projeye karşı çıkan, ortaya kayda değer program, hazırlık, teklif, niyet dahi koyamayan sığ bir muhalefetle karşı karşıyız. Bizim referansımız 20 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmet ve eserlerdir. Muhalefet ise yüzyılımızın başındaki felakete, koskoca imparatorluğu felakete sürükleyen yaklaşımdır, zihniyettir.

Bugünkü dünyayı, aktörleri ve ilişkileriyle kavramasını, ona göre politikalar geliştirmesini beklemenin biraz boş hayal olduğunun farkındayız. Azıcık da olsa feraset, onurlu duruş beklemenin bir vatandaş sıfatıyla hakkımız olduğunu düşünüyorum.

Düşün arkama deyip, milleti uçuruma sürükleyen siyaset tarzının devri kapanalı çok oldu. Muhalefete bu cesareti dünya ve bölgemizde yaşanan krizlerin, sıkıntıların, çatışmaların verdiği anlaşılıyor. Türkiye'nin küresel ekonomik çalkantılardan, güvenlik kaygılarından, yıpratıcı siyasi çekişmelerden en az hasarlı çıkması için her türlü çabayı gösteriyoruz.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara maruz kaldığımız gerçektir. Bu millet arkaik, gerici, habis bir muhalefeti hak etmiyor. Ülkenin nasıl sorunlarını biz çözdüysek, Allah'ın yardımı ile mevcut sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz.

Kendini yenilemek, başkalaşmak değil aynı maya ile varlığını devam ettirmek, büyümek, çoğalmak demektir. Değerlerimizi koruyarak kendimizi yenilediğimiz sürece hiçbir farklılık bize tehdit teşkil etmez. Dünya yeni bir dönüşümün eşiğindedir. Bu kritik süreçte en büyük avantajımızın milletimizin en kadim özelliğidir."

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan ülkeler tarihlerine bakarlarsa doğudan gelen tehditlere karşı kendilerine de katkı sağladığımızı görecekler. Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günleri oldukça yoğun telefon diplomasisi yürüttük. Hollanda Başkanı, NATO Genel Sekreteri, İngiltere Başbakanı, İsveç Başbakanı, Finlandiya Başbakanı ile bu konuları enine boyuna konuştuk.

BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK

Muhataplarımızı tamamına Türkiye'nin NATOI'nun genişlemesi, terörle mücadele ve müttefiklik vurgusuyla paylaştık. Türkiye Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde Türkiye o zaman onlara desteği vermişti. Ne oldu? Şu anda bu Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde. FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? Terör örgütlerini besleyen o değil mi? Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da ve bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda AB ülkelerine 400 milyar Avro borcu olan bir Yunanistan var. Kendisiyle görüştük.

Görüşmede aramızda üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen geçen hafta bir Amerika seyahati oldu. Senatoda Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa yaptığı gibi F-16'ları Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya adeta telkinlerde bulundu."

Bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacağız. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Biz sözünde duracak onurlu şahsiyetli siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisini düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz. F-16'lar konusunda Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakıp kararını vermeyecektir.

İsveç ve Finlandiya'da halen devam eden Türkiye karşıtı yaklaşımları kabul edemeyeceğimizi söyledik. Stokholm sokaklarında PKK, YPG, DHKP-C terör örgütleri yürüyüş yaptı. Sayın Andersonn bana neler söyledin, bak buyur teröristler bağırarak, çağırarak yürüyor. Senin polisin orada koruma altına alıyorlar onları. Almanya'nın caddelerinde bu tür yürüyüşler yapmıyorlar mı? Polis korumasında yapıyor. Bizim vatandaşlarımızdan herhangi birisi yanlış yaptığı zaman adeta yere bastırıyor Alman polisi dayanılmaz acılar çektiriyor.

Hatta 15-16 yaşında Türk çocuğuna bunu yapıyor. Olmaz böyle dostluk. Olmaz böyle barış. Siz ancak terör örgütleriyle kolkola yürümeyi başarıyorsunuz. Biz işimizi biliyoruz. Atılması gereken adımları nasıl atacağımızı biliyoruz. Buradan altını çiziyorum, Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütlerine her türlü desteği vererek, teröristleri koruyup kollayanlar bize karşı sergiledikleri hukuksuz, ciddiyetsiz, kibirli tavırlarından vazgeçmelidirler. Somut uygulamalarla neticelerini gördüğümüzde bize d üşeni yapmaktan kimsenin şüphesi olmasın."