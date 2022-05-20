Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'ın Ege’deki provokatif eylemlerine kınama

Türkiye'den Yunanistan'ın devam eden hava sahası ihlalleri ile ilgili Atina yönetimine uyarı geldi.



Yunanistan'ın iddialarının reddedildiği açıklamada Türk Dışişleri, "Yunanistan'ın Ege'deki provokatif eylemlerini sonlandırması ve bir yıldır toplantılarına katılmaktan imtina ettiği hem ikili, hem de NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecine ciddiyetle yaklaşması gerekir." mesajını verdi.