Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'ya resti PKK'yı panikletti: Boyun eğmeyin!

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından İsveç ve Finlandiya kendilerini güvence altına almak amacıyla NATO'ya üyelik için resmi başvuru yapmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" açıklamasında bulunmuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini savundu.