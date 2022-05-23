Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.05.2022 15:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2022 15:56
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'ya resti PKK'yı panikletti: Boyun eğmeyin!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusunun ardından “Teröristleri teslim etmeyeceklerse bu iki ülkenin NATO’ya girmesine ‘evet’ demeyeceğiz” açıklaması en başta PKK’da panik yarattı. Erdoğan’ın resti yüzünden İsveç ve Finlandiya’nın geri adım atmasından korkan PKK sözcüsü Zagros Hiwa, "Erdoğan'ın baskısına boyun eğmeyin" şeklinde çağrıda bulundu.

    Erdoğan’ın resti PKK’yı panikletti: Boyun eğmeyin!

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından İsveç ve Finlandiya kendilerini güvence altına almak amacıyla NATO'ya üyelik için resmi başvuru yapmıştı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini savundu.

        PKK SÖZCÜSÜ NORVEÇ BASININDA YARDIM DİLENDİ
        Gelişmelerin ardından PKK'nın sözcüsü Zagros Hiwa, Norveç basınına konuştu. Kürtlerin insan haklarına saygı nedeniyle İskandinav ülkelerine sığındığını söyleyen PKK sözcüsü, İskandinav ülkelerine seslenerek "Erdoğan'ın baskısına boyun eğmeyin" çağrısı yaptı. Norveç basını aracılığıyla sesini duyurmaya çalışan ve adeta yardım dilenen PKK sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

        "İskandinav ülkelerindeki herkesi, hem devletleri hem de insanları, Erdoğan'ın ulusal gururunuzu veya siyasi ve toprak bütünlüğünüzü etkilemesine izin vermemeye çağırıyoruz."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Suikasta mı kurban gitti? Yakın arkadaşı konuştu
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'ya resti PKK'yı panikletti: Boyun eğmeyin!
            SON DAKİKA