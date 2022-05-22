Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da gençlere seslendi: TEKNOFEST gençliğiyle 2023'e yürüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni" programında konuştu. Türkiye'nin 81 ilinden gelerek Yeni Adana Stadı'nı dolduran on binlerce gence, "Canım Adanalı" şiirini okudu.

Önemli açıklamalarda bulundu:

SON 20 yılda aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Birileri nefret diliyle konuşurken, biz sevgi diliyle konuşuyoruz.

KARŞIMDA Teknofest gençliğini görüyorum. İnşallah sizlerle 2023'e yürüyoruz. Siz bizim 40 yıllık mücadelemizde temelini attığımız 'Güçlü Türkiye' inşasını 2053 ile taçlandıracak gençliksiniz.

BUGÜN buraya sadece kucaklaşmaya gelmedik. Bayat senaryolarla ülkemizi bölmeye çalışanlara net mesaj vermeye geldik. Türkiye'nin geleceğine kimsenin ipotek koyamayacağını aktarmaya geldik.

BİZ bu ülkeyi sokakta bulmadık. Emperyalistlere taşeronluk yapanların kirli ellerine bırakmayacağız. İstiklal ve istikbalimize leke sürdürmeyeceğiz.

ABDÜLHAMİD'E dil uzatana, millet 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım, sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim.