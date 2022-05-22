Havacılık tarihimizde bir ilk! Bayraktar AKINCI TİHA'dan tarihi başarı! 3 ülkeyi geçti 2 bin km...
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) yeni bir başarıya daha imza attı. İki adet Bayraktar AKINCI TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan'a vardı.
TEKNOFEST Azerbaycan'da hem statik alanda sergilenecek hem de dinamik alandan kalkarak uçuş gösterileri yapacak olan iki adet Bayraktar AKINCI TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan'a vardı.
Festivale katılmak için 21 Mayıs sabahı Çorlu'dan havalanan ilk Bayraktar AKINCI, Türk hava sahasını geçtikten sonra uçuşa Gürcistan üzerinde devam etti. Gürcistan'ı geçtikten sonra Azerbaycan hava sahasına giren AKINCI, yaklaşık 5 saatte Bakü'ye ulaştı.
Öğle saatlerinde yola çıkan ikinci AKINCI da aynı rotayı izleyerek yaklaşık 2 bin kilometrelik uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuşlarını başarıyla bitiren Bayraktar AKINCI TİHA'lar, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na inerek tarihi yolculuğu tamamladı.
Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi.