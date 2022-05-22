Vav TV İzle
Haberler Güncel Havacılık tarihimizde bir ilk! Bayraktar AKINCI TİHA'dan tarihi başarı! 3 ülkeyi geçti 2 bin km...

Havacılık tarihimizde bir ilk! Bayraktar AKINCI TİHA'dan tarihi başarı! 3 ülkeyi geçti 2 bin km...

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) yeni bir başarıya daha imza attı. İki adet Bayraktar AKINCI TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan'a vardı.

22.05.2022 00:58 - Son Güncelleme: 22.05.2022 00:58
Havacılık tarihimizde bir ilk! Bayraktar AKINCI TİHA’dan tarihi başarı! 3 ülkeyi geçti 2 bin km...

TEKNOFEST Azerbaycan'da hem statik alanda sergilenecek hem de dinamik alandan kalkarak uçuş gösterileri yapacak olan iki adet Bayraktar AKINCI TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan'a vardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Havacılık tarihimizde bir ilk! Bayraktar AKINCI TİHA’dan tarihi başarı! 3 ülkeyi geçti 2 bin km...

Festivale katılmak için 21 Mayıs sabahı Çorlu'dan havalanan ilk Bayraktar AKINCI, Türk hava sahasını geçtikten sonra uçuşa Gürcistan üzerinde devam etti. Gürcistan'ı geçtikten sonra Azerbaycan hava sahasına giren AKINCI, yaklaşık 5 saatte Bakü'ye ulaştı.

Havacılık tarihimizde bir ilk! Bayraktar AKINCI TİHA’dan tarihi başarı! 3 ülkeyi geçti 2 bin km...

Öğle saatlerinde yola çıkan ikinci AKINCI da aynı rotayı izleyerek yaklaşık 2 bin kilometrelik uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuşlarını başarıyla bitiren Bayraktar AKINCI TİHA'lar, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na inerek tarihi yolculuğu tamamladı.

Havacılık tarihimizde bir ilk! Bayraktar AKINCI TİHA’dan tarihi başarı! 3 ülkeyi geçti 2 bin km...

Böylece havacılık tarihimizde ilk kez milli olarak geliştirilen bir İHA, 3 ülke geçerek ve yaklaşık 2 bin kilometre kat ederek uzun ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmiş oldu.

Havacılık tarihimizde bir ilk! Bayraktar AKINCI TİHA’dan tarihi başarı! 3 ülkeyi geçti 2 bin km...

Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi.

SON DAKİKA