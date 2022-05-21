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    • 21.05.2022 16:10
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    Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı Andersson ile görüştü: Teröre destek son bulmalı

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO üyelik başvurusu ele alındı. Başkan Erdoğan, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan kritik temas

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO üyelik başvurusu ele alındı.

    Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek, ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.

    Türkiye'nin, İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dikkate getirdiğini belirten Başkan Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti.

    "İSVEÇ'İN TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK DESTEĞİ SON BULMALI"
    Başkan Erdoğan, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

        PKK/PYD/YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Erdoğan, İsveç'in terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaştığını ortaya koyan somut ve ciddi adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.

        Başkan Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terörist tehdit yüzünden gerçekleştirmek zorunda kaldıkları Barış Pınarı Harekâtı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini ifade etti.

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