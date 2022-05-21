Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı Andersson ile görüştü: Teröre destek son bulmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO üyelik başvurusu ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek, ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.