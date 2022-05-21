Atatürk üzerinden duyar kasan CHP'nin mitinginde bir tane Atatürk fotoğrafı yok!

Terör örgütü PKK'ya destek veren İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olmak istiyor Türkiye karşı çıkıyor. Dünyanın yakından takip ettiği gerginliğe ses çıkarmayan ve terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak kuran CHP muhalefeti ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi üzerinden kirli bir algı operasyonu yürütüyor.