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    • Güncel
    • 21.05.2022 22:56
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    • 21.05.2022 23:25
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    Atatürk üzerinden duyar kasan CHP'nin mitinginde bir tane Atatürk fotoğrafı yok!

    Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesine karşı çıkan CHP, sözde çevrecilik, gardırop Atatürkçülüğüyle duyar kasarken bugün Maltepe mitinginde yine skandal detay ortaya çıktı! Atatürk üzerinden kirli siyaset yapan CHP'nin Maltepe mitinginde bir tane bile Atatürk posteri olmaması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan AK Parti'nin düzenlediği Adana'daki gençlik şöleninde büyük posterlerde Atatürk resimleri yer aldı.

    takvim.com.tr
    CHP’nin mitinginde bir tane Atatürk fotoğrafı yok!

    Terör örgütü PKK'ya destek veren İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olmak istiyor Türkiye karşı çıkıyor. Dünyanın yakından takip ettiği gerginliğe ses çıkarmayan ve terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak kuran CHP muhalefeti ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi üzerinden kirli bir algı operasyonu yürütüyor.

    ATATÜRK YOK KILIÇDAROĞLU VAR

    Atatürk'ün kurduğu parti CHP, sadece kirli siyasetinde Gazi Mustafa Kemal'in adını kullanırken, Maltepe'deki mitingde kurulan sahnenin hiçbir yerinde postere yer vermedi. Her yerde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları ise dikkat çekti.

    CHP ATATÜRKÇÜLÜĞÜ BU KADAR

    Atatürk havalimanı millet bahçesi olacak diye günlerdir Atatürk üzerinden duyar kasan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul Maltepe mitinginde sahneye Atatürk'ün fotoğrafını koymadı.
        ’Seyyah’ ile zamanda yolculuk!
        Haberler Güncel Atatürk üzerinden duyar kasan CHP'nin mitinginde bir tane Atatürk fotoğrafı yok!
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