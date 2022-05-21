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    • 21.05.2022 20:43
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    AK Parti'nin düzenlediği Gençlik Şöleni'nde tüyleri diken diken eden an: Şehitlerin isimleri anons edildi, gençlerden yoklama alındı

    Türkiye'nin 81 ilinden on binlerce genç AK Parti'nin düzenlediği Adana Gençlik Şöleni'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın konuşması öncesi stadyumda tüyleri diken diken eden bir an yaşandı. Şehitlerin resimleri stadyuma çekildi, isimleri anons edilerek gençlerden yoklama alındı.

    Gençlik Şöleni’nde tüyleri diken diken eden an!

    Türkiye'nin 81 ilinden on binlerce genç Adana Gençlik Şöleni kapsamında bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi etkinlik kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

    'Aşkınan koşan yorulmaz' şiarıyla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, 'Biz bu millete aşığız' şeklinde konuştu. Konuşmasında siyaset simsarlarına net mesaj veren Başkan Erdoğan, gençlerin arasına nifak tohumu sokulmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

    "SİYASET SİMSARLARINA NET MESAJ"
    Erdoğan, "Bugün buraya sadece sizlerle kucaklaşmaya gelmedik, raf ömrü tükenmiş siyaset simsarlarına, milleti bölmeye çalışanlara da net bir mesaj vermeye geldik" dedi.



    TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN AN
    AK Parti'nin düzenlediği Adana Gençlik Şöleni'nde dikkat çeken bir an yaşandı.

    Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önce şehitlerin resimleri stadyuma çekildi, isimleri anons edilerek gençlerden yoklama alındı.



    O anlar tüyleri diken diken eden o anlar herkes tarafından beğeniyle karşılandı.

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    Haberler Güncel AK Parti'nin düzenlediği Gençlik Şöleni'nde tüyleri diken diken eden an: Şehitlerin isimleri anons edildi, gençlerden yoklama alındı
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