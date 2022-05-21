AK Parti'nin düzenlediği Gençlik Şöleni'nde tüyleri diken diken eden an: Şehitlerin isimleri anons edildi, gençlerden yoklama alındı

Türkiye'nin 81 ilinden on binlerce genç Adana Gençlik Şöleni kapsamında bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi etkinlik kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.



'Aşkınan koşan yorulmaz' şiarıyla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, 'Biz bu millete aşığız' şeklinde konuştu. Konuşmasında siyaset simsarlarına net mesaj veren Başkan Erdoğan, gençlerin arasına nifak tohumu sokulmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

"SİYASET SİMSARLARINA NET MESAJ"

Erdoğan, "Bugün buraya sadece sizlerle kucaklaşmaya gelmedik, raf ömrü tükenmiş siyaset simsarlarına, milleti bölmeye çalışanlara da net bir mesaj vermeye geldik" dedi.