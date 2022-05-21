Başkan Erdoğan bugün 81 ilden gelecek on binlerce gençle buluşacak

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERİN KİLİDİ ŞU VEYA BU PARTİ DEĞİL GENÇLERİMİZDİR"

Başkan Erdoğan, "Bu şölende gençlerimizin enerjisinden ve heyecanından bir kez daha istifade etme imkanı bulacağız. Tüm gençlerimizi Adana Stadyumu'ndaki şölenimize davet ediyorum. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Bir başka ifadeyle önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir." ifadelerini kullandı.