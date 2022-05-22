"Türkiye'nin gençleri" Başkan Erdoğan'la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi: Tüylerim diken diken oldu
AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katılan gençler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmanın sevincini anlattı. Hatay'dan şölene katılan bir genç Erdoğan'ı görmek için sabah yola çıktıklarını dile getirerek "Tarif edilemez bir duygu. Kalbimin atışını hissedebiliyorum. Aşırı mutlu oldum diyebilirim. Yanına gitsem daha iyi olacaktı ama yakından görmek de yetti." ifadelerini kullandı.
22.05.2022 00:08 - Son Güncelleme: 22.05.2022 00:08
Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen şenlikte buluştu.
Erdoğan'ı her zaman desteklediğini anlatan Ayrınç, "Çok güzel duygular bunlar. Her zaman onun yanındayız. Onun yürüdüğü yolda devamlı yürümek istiyorum. Ölene kadar onunlayım. Ben bu hayatta babamı hiç görmedim. Baba bildim, baba olarak sevdim onu ben. Onun resmini dövme yaptırdım. İmzasını da taşıyorum. Onun bende çok derin duyguları var." dedi