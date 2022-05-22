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"Türkiye'nin gençleri" Başkan Erdoğan'la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi: Tüylerim diken diken oldu

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katılan gençler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmanın sevincini anlattı. Hatay'dan şölene katılan bir genç Erdoğan'ı görmek için sabah yola çıktıklarını dile getirerek "Tarif edilemez bir duygu. Kalbimin atışını hissedebiliyorum. Aşırı mutlu oldum diyebilirim. Yanına gitsem daha iyi olacaktı ama yakından görmek de yetti." ifadelerini kullandı.

22.05.2022 00:08 - Son Güncelleme: 22.05.2022 00:08
Türkiye’nin gençleri Başkan Erdoğan’la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi: Tüylerim diken diken oldu

Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen şenlikte buluştu.

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Türkiye’nin gençleri Başkan Erdoğan’la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi: Tüylerim diken diken oldu

Şölende konserler ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşayan gençler, Erdoğan'ın hitap ettiği anları cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalıştı. Bazı gençler de çektikleri fotoğraf kareleriyle o anları ölümsüzleştirdi.

Türkiye’nin gençleri Başkan Erdoğan’la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi: Tüylerim diken diken oldu

Erdoğan'ı her zaman desteklediğini anlatan Ayrınç, "Çok güzel duygular bunlar. Her zaman onun yanındayız. Onun yürüdüğü yolda devamlı yürümek istiyorum. Ölene kadar onunlayım. Ben bu hayatta babamı hiç görmedim. Baba bildim, baba olarak sevdim onu ben. Onun resmini dövme yaptırdım. İmzasını da taşıyorum. Onun bende çok derin duyguları var." dedi

Türkiye’nin gençleri Başkan Erdoğan’la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi: Tüylerim diken diken oldu

Düzce'den gelen Hilal Aslan da Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek "Duygularımı kelimelerle tarif edemiyorum. Ön taraflardaydım. Kendisini gördüm. O da beni gördü. Kendimi ona gösterebildiğim için mutlu oldum." diye konuştu.

Türkiye’nin gençleri Başkan Erdoğan’la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi: Tüylerim diken diken oldu

Hatay'dan şölene katılan Enes Öztürk ise Erdoğan'ı görmek için sabah yola çıktıklarını dile getirerek "Tarif edilemez bir duygu. Kalbimin atışını hissedebiliyorum. Aşırı mutlu oldum diyebilirim. Yanına gitsem daha iyi olacaktı ama yakından görmek de yetti." ifadelerini kullandı.

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