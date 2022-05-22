"Türkiye'nin gençleri" Başkan Erdoğan'la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi: Tüylerim diken diken oldu

Erdoğan'ı her zaman desteklediğini anlatan Ayrınç, "Çok güzel duygular bunlar. Her zaman onun yanındayız. Onun yürüdüğü yolda devamlı yürümek istiyorum. Ölene kadar onunlayım. Ben bu hayatta babamı hiç görmedim. Baba bildim, baba olarak sevdim onu ben. Onun resmini dövme yaptırdım. İmzasını da taşıyorum. Onun bende çok derin duyguları var." dedi