19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye'de ve KKTC'de kutlandı. Törenler, sabah saat 09.00'da Cumhuriyet meydanlarında bulunan Atatürk büstlerine çelenk koyma ile başladı.

Gençler, stadlarda gösterilerini yaptı. Törenler kapsamında sergiler açıldı, fener alayı yürüyüşleri düzenlenirken, Anıtkabir ise yine her zamanki gibi doldu taştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir. 19 Mayıs 1919'da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için topyekûn bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir.

SİZE GÜVENİYORUZ



Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Ülkemiz geliştikçe elbette gençlerimiz için daha çok imkân ve fırsat da beraberinde gelecektir. Türk gençliğinin potansiyeline güveniyoruz" ifadelerini kullandı.