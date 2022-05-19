Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: İçimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir

"TÜRK GENÇLİĞİNİN POTANSİYELİNE GÜVENİYORUZ"

Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutarken, bu yolda en önemli imkanımız olarak gördüğümüz gençlerimizi her alanda destekliyor, onlara fırsatlar sunuyoruz. Ülkemiz geliştikçe elbette gençlerimiz için daha çok imkan ve fırsat da beraberinde gelecektir. Milli şuur ve karakter sahibi gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışıyor, Türk gençliğinin potansiyeline güveniyoruz.

"2023 HEDEFLERİ VE 2053 VİZYONUNU HAYATA GEÇİRMEK İÇİN GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE YOL YÜRÜMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında Türk gençlerinin ortaya koyduğu vizyon ve gayret ülkemizin geleceği adına umudumuzu tazelememize vesile oluyor. Türkiye'de eğitimden spora, güvenlikten siyasete, ticaretten sanata kadar her alanda gençlerimizi ön safta görmekle iftihar ediyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonunu hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz.