Son dakika: AK Parti Gençlik Kolları'ndan Başkan Erdoğan'a özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya!

AK Parti Gençlik Kolları, Adana'da büyük bir gençlik şölenine hazırlanıyor.
21 Mayıs'ta Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek "Adana Gençlik Şöleni" öncesi AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'dan büyük bir sürpriz geldi.
KAFA TUTAR DÜNYAYA YAYINDA
Sabah saatlerinde "Günaydın AK Gençlik. Bugün 12.00'de sizlere sürpriz bir çalışma paylaşacağız. Kulaklıklarınızı hazırlayın." diye tweet atan Eyyüp Kadir İnan, saatler 12.00'yi gösterdiğinde merakla beklenen paylaşımını yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukluğundan bugüne kadar hayatının işlendiği şarkı, gençlerin diline şimdiden dolandı.
"Kafa Tutar Dünyaya" isimli şarkı, YouTube ve Spotify'da yayında.