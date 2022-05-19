Son dakika: AK Parti Gençlik Kolları'ndan Başkan Erdoğan'a özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya!

81 İLDEN KATILIMLA BÜYÜK GENÇLİK ŞÖLENİ

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "İnşallah cumartesi günü Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere 81 ilimizden tüm ilçe, il, üniversite, lise teşkilatlarımız, AK Gençlik'in tüm teşkilat mensupları, Adana'nın ev sahipliğinde muhteşem bir şölene imza atacaklar." diye konuştu.