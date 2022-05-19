Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs 1919'a "soykırım" diyen Apolas Lermi'ye konser

*Ekrem İmamoğlu milletin aklıyla alay etmeye devam ediyor. İmamoğlu, 19 Mayıs'ı sözde "Pontus soykırımı"nın başlangıcı olarak kabul eden Rum asıllı Apolas Lermi'ye 19 Mayıs kutlamaları adı altında İstanbul'da konser verirdi!

*Apolas Lermi çok iyi tercih, bi sonraki seneye bize daha düşman birini bulur artık İstanbul Belediyesi.

*İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü katliamcı, Türkü soykırımcı ilan eden Türk ve Türkiye düşmanı Pontuscu Apolas Lermiye konser verdiriyor, hem de 19 mayısta. Bu ne Apolas Lermi aşkıymış ya. Sorsan hepsi Atatürkçü, hepsi milliyetçi. Yorumu yüce Türk milletine bırakıyorum.