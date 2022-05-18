Ankara'nın İsveç ve Finlandiya ile ilgili NATO vetosu dünyanın gündemindeyken muhalefet 3 maymunu oynuyor

Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'daki güvenlik dengelerini de değiştirdi. Sözde 'tarafsızlığı' ile ön plana çıkan, ancak ne hikmettir ki terör örgürlerinin kuluçka merkezi haline gelen İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek istediklerini açık açık duyurdu.
Bu iki ülkenin NATO çıkışının ardından Türkiye net bir tutum sergileyerek İsveç ve Finlandiya'nın 'üyelik' taleplerine sıcak bakmayacaklarını ilan etti.
"TÜRKİYE'YE GELECEKLERMİŞ, YORULMASINLAR"
Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu olmadığını dikkat çekti.
Erdoğan, "İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip konuşturuyorlar. Hatta hatta PKK yanlısı teröristler var. Biz bunların neyine güveneceğiz. Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş kusura bakmasınlar yorulmasınlar" ifadelerini kullandı.