Ankara'nın İsveç ve Finlandiya ile ilgili NATO vetosu dünyanın gündemindeyken muhalefet 3 maymunu oynuyor





FETÖ DE BU ÜLKELERDE

İsveç ve Finlandiya'da FETÖ yapılanmaları da bulunuyor. Her iki ülkenin yetkili makamları terör örgütüne karşı önlem almaya yanaşmıyor.

Türkiye son 5 yıl içinde, Finlandiya'dan 6, İsveç'ten de 10 FETÖ mensubunun iadesini istedi. Ancak Ankara'nın bu taleplerine olumlu yanıt verilmedi.

Ancak bu ülkeler şimdi NATO için Türkiye'nin kapısındalar.





