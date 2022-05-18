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    • 18.05.2022 18:29
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    • 18.05.2022 18:54
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    Ankara'nın İsveç ve Finlandiya ile ilgili NATO vetosu dünyanın gündemindeyken muhalefet 3 maymunu oynuyor

    Terörün kuluçka merkezi olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği karşısında Türkiye, çok net bir tutum sergiledi. İki ülkenin üyeliğine sıcak bakmayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan "Türkiye'ye geleceklermiş, yorulmasınlar” ifadelerini kullandı. Ankara'nın bu tarihi çıkışı Dünyanın gündemine otururken; muhalefetin böylesi kritik bir konuda 'söz birliği' yapıp Türkiye'nin duruşuna katkı sağlamak yerine suskunları oynaması büyük tepkiyle karşılandı. Kısır siyasetlerini algı ve iftiralarla perdeleyen muhalafetin sessiz kalışı, "Avrupa'nın çıkarlarını Türkiye'nin milli güvenliğinin önünde mi tutuyorlar?" sorusunu da akıllara getirdi.

    Muhalefetin tepki çeken sessizliği! NATO...

    Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'daki güvenlik dengelerini de değiştirdi. Sözde 'tarafsızlığı' ile ön plana çıkan, ancak ne hikmettir ki terör örgürlerinin kuluçka merkezi haline gelen İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek istediklerini açık açık duyurdu.



    Bu iki ülkenin NATO çıkışının ardından Türkiye net bir tutum sergileyerek İsveç ve Finlandiya'nın 'üyelik' taleplerine sıcak bakmayacaklarını ilan etti.



    "TÜRKİYE'YE GELECEKLERMİŞ, YORULMASINLAR"
    Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu olmadığını dikkat çekti.

    Erdoğan, "İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip konuşturuyorlar. Hatta hatta PKK yanlısı teröristler var. Biz bunların neyine güveneceğiz. Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş kusura bakmasınlar yorulmasınlar" ifadelerini kullandı.



        MUHALEFETİN TEPKİ ÇEKEN SESSİZLİĞİ
        Türkiye'nin milli güvenliğini kasteden oluşamlara kapı açıp teröristleri barındıran İsveç ve Finlandiya'ya karşı Ankara'nın sergilediği net tavır karşısında muhalefetin tepki çeken sessizliği sürüyor.

        Dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen bu olay karşısında ne CHP'den, ne İYİ Parti'den ne de diğer ittifak ortaklarından çıt sesi çıkmadı.

        Böylesi kritik bir konuda 'söz birliği' yapıp Türkiye'nin duruşuna katkı sağlamak yerine suskunları oynayan muhalefetin işi gücü, kara propaganda, algı ve iftiraya dayalı siyaset güderek toplumun sinir uçlarına dokunmak.



        "NATO ÇIKARLARINI TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİNİN ÖNÜNDE Mİ TUTUYORLAR?"
        Son zamanlarda sığınmacıları, geride bıraktığımız bir iki günde de Atatürk Havalimanı'nı diline dolayıp algı ve maniplülasyona soyunan kirli siyaset mühendislerinin bu tutumu "NATO çıkarlarını Türkiye'nin güvenliğinin önüne mi koyuyorlar?" sorusunu da akıllara getirdi.



        Türkiye'nin NATO'ya girmesine karşıo olduğu İsveç ve Finlandiya'nın terörü destekleyen teröristlere kucak açan faaliyetlerini sizler için derledik;

        376 MİLYON DOLAR TUTARINDA DESTEK KARARI ALINDI
        İsveç, terör örgütü PKK ve uzantıları tarafından serbestçe gösteri yapılmasına da göz yumuyor. Bu durumun son örneği hafta sonu yaşandı.

        Başkent Stockholm'ün en ünlü caddesine PKK'nın bez parçası asılırken polis müdahale etmedi.

        Kuşkusuz verdikleri destek bunlarla sınırlı değil. Stockholm yönetimi gelecek yıl için terör örgütlerine 376 milyon dolar tutarında destek kararı aldı. PKK/PYD'ye tanksavar füze ve dron sistemleri de sağlanıyor.



            TÜRKİYE YAPTIRIM LİSTELERİNDE
            2016'dan bu yana terör örgütünün Stockholm'de ofisi var. İsveç hükümet yetkilileri de teröristlerle görüşmeler yapıyor.

            İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar Ankara'nın öne çıkardığı bir diğer başlık.

            Stockholm ve Helsinki yönetimleri Suriye'nin kuzeyindeki harekatlarından dolayı Türkiye'yi yaptırım listesinde bulunduruyor.

            Bunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmesine biz evet demeyiz. NATO güvenlik örgütü olmaktan çıkar. Buna evet dememiz mümkün değil. Kusura bakmasınlar" dedi.



            FETÖ DE BU ÜLKELERDE
            İsveç ve Finlandiya'da FETÖ yapılanmaları da bulunuyor. Her iki ülkenin yetkili makamları terör örgütüne karşı önlem almaya yanaşmıyor.

            Türkiye son 5 yıl içinde, Finlandiya'dan 6, İsveç'ten de 10 FETÖ mensubunun iadesini istedi. Ancak Ankara'nın bu taleplerine olumlu yanıt verilmedi.

            Ancak bu ülkeler şimdi NATO için Türkiye'nin kapısındalar.
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