Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin tanıtım videosu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Erdoğan, millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, "Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım" notuyla paylaştı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım… pic.twitter.com/TjR6JPZNQD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2022
"İSTANBUL'UN FETHİNİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN KUTLAYACAĞIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılmasıyla ilgili, 29 Mayıs İstanbul'un fethini Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız, ilk ağacı da dikeceğiz. Biz eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz" dedi.