Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin tanıtım videosu





Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;



"MİLLET BAHÇESİ'NE ÇEVRECİLİK DİYE KARŞI ÇIKMALARI TAM BİR GARABETTİR"

Dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesi olan Atatürk Havalimanı'nın bir pisti faaliyettedir. Konumu, kapasitesi, alt yapısı bu eseri itibarsızlaştırma çabaları beyhudedir. Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Millet Bahçesi'ne çevrecilik diye karşı çıkmaları tam bir garabettir. Bu hizmete itiraz edenin bırakın çevreciliğini, siyasetçiliğini, insanlığından şüphe etmek lazım. Ülkemizin gururu olacak Millet Bahçesi'ni bir de yabancılara satılacak iddiasıyla milleti galeyana getirmeye çalışıyor.