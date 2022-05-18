Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.05.2022 19:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2022 19:20
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin tanıtım videosu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı.

    Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili paylaşımda bulundu.



    Erdoğan, millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, "Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım" notuyla paylaştı.



    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;



    "İSTANBUL'UN FETHİNİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN KUTLAYACAĞIZ"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılmasıyla ilgili, 29 Mayıs İstanbul'un fethini Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız, ilk ağacı da dikeceğiz. Biz eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz" dedi.



        Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

        "MİLLET BAHÇESİ'NE ÇEVRECİLİK DİYE KARŞI ÇIKMALARI TAM BİR GARABETTİR"
        Dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesi olan Atatürk Havalimanı'nın bir pisti faaliyettedir. Konumu, kapasitesi, alt yapısı bu eseri itibarsızlaştırma çabaları beyhudedir. Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Millet Bahçesi'ne çevrecilik diye karşı çıkmaları tam bir garabettir. Bu hizmete itiraz edenin bırakın çevreciliğini, siyasetçiliğini, insanlığından şüphe etmek lazım. Ülkemizin gururu olacak Millet Bahçesi'ni bir de yabancılara satılacak iddiasıyla milleti galeyana getirmeye çalışıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’na ’SADAT’ tepkisi
        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin tanıtım videosu
            SON DAKİKA