MSB son dakika duyurdu: Teröristlere ait olan mağarada onlarca mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve "girilemez" denilen yerlere girmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre; Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 120 metre uzunluğunda mağara tespit edildi.