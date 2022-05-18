MSB son dakika duyurdu: Teröristlere ait olan mağarada onlarca mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve "girilemez" denilen yerlere girmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre; Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 120 metre uzunluğunda mağara tespit edildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:
- 1 adet AT- 4 tanksavar silahı,
-1 adet Law silahı,