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    • Güncel
    • 18.05.2022 18:00
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    • 18.05.2022 18:31
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    MSB son dakika duyurdu: Teröristlere ait olan mağarada onlarca mühimmat ele geçirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika duyurusuna göre Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere ait 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağara tespit edildi. İçeride çok sayıda mühimmat bulundu.

    Teröristlere ait mağara bulundu

    Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve "girilemez" denilen yerlere girmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre; Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 120 metre uzunluğunda mağara tespit edildi.

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


    Ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:

    - 1 adet AT- 4 tanksavar silahı,

    -1 adet Law silahı,

            -26000 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

            -21000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

            -21 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı,

            -1000 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,

            -5 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,

            -1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü,

            -4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,

            -44 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

            -2 adet uzaktan komutalı EYP,

            -1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,

            -1 adet 12.7mm Doçka makineli tüfek sehpası,

            -1 adet RPG-7 dürbünü,

            -13 adet sis bombası (el tipi),

            -7 adet oksijen tüpü,

            -3 adet jeneratör,

            -4 adet termal şemsiye,

            -7 adet gaz maskesi.
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            Haberler Güncel MSB son dakika duyurdu: Teröristlere ait olan mağarada onlarca mühimmat ele geçirildi
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