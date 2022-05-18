Terör örgütü PKK'ya destek veren İsveç'in dosyası kabarık! Askerlerimizi şehit eden tanksavar füzelerini PKK'ya verdiler





İADE TALEPLERİ

İsveç'le birlikte Finlandiya da, Türkiye'nin teröristlerin iade talebine olumlu yanıt vermeyen ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye son 5 yıl içinde, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin; İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesini istedi. Ancak her iki ülke de Türkiye'nin bu taleplerine olumlu yanıt vermedi. Türkiye'nin iadesi istenen kişilerin söz konusu terör örgütleriyle bağlantılarını ayrıntılı şekilde ortaya koyan belge ve bilgiler ile mahkeme kararları da heyetlerarası görüşmede Türk heyetinin elindeki bir başka dosya olacak.

ANKARA'YA NATO İÇİN İKNA HEYETİ

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olmak için resmen başvuru yapma aşamasına gelirken Türkiye'nin bu iki ülkenin katılımına sıcak bakmadığını açıklamasıyla oluşan sorunu aşma amaçlı adımlar da hızlanıyor.