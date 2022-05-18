Terör örgütü PKK'ya destek veren İsveç'in dosyası kabarık! Askerlerimizi şehit eden tanksavar füzelerini PKK'ya verdiler

İsveç Hükümeti, NATO üyeliği konusunda Türkiye'ye ikna etmek için Ankara'ya bir heyet gönderme kararı alırken, temasların Dışişleri Bakanlığı NATO Dairesi Başkanlığı'ndaki bir heyetle yürütülmesi öngörülüyor.
Bu heyette Milli Savunma, Adalet, İçişleri Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da (MİT) yetkililerin bulunabileceği ifade edilirken, İsveç heyetinde de aynı şekilde benzer bakanlıklar ile istihbarat teşkilatından yetkililer olabileceği bildirildi.
AT-4 TANKSAVAR FÜZELERİ
Türk tarafının İsveç heyeti ile görüşmede özellikle İsveç'in terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği desteğin belgelerini masaya koyması bekleniyor. İsveç, terör örgütü PKK/PYD'ye en fazla tanksavar desteği veren ülkelerin başında geliyor. Türk tarafı, ele geçirilen tanksavarların dökümünü ayrıntılarıyla İsveç'e iletecek. PKK/PYD, İsveç'in ürettiği AT-4 tanksavar füzelerini en fazla kullanan terör örgütlerinin başında geliyor. Eylül 2021'de Hakkari kırsalında yapılan 10 farklı operasyonda ele geçirilen TIR'larda çok sayıda İsveç yapımı AT-4 tanksavar füzesi ele geçirilmişti. İsveç'in dünyaca ünlü SAAB firması tarafından üretilen 84 milimetre kalibrelik tek atışlı tanksavar silahı olan AT-4, özellikle piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla kullanılıyor. Devam eden "Pençe" operasyonlarında ele geçirilen mağara ve sığınaklarda bulunan AT-4 tanksavar füzeleri de İsveç heyetine gösterilecek.
376 MİLYON DOLARLIK DESTEK
PKK/PYD'nin Suriye'de bir diğer terör örgütü DEAŞ'ı takip etme bahanesiyle İsveç'ten çok miktarda dron desteği aldığı da belirlenirken, İsveç hükümetinin yine aynı gerekçeyle PYD'ye önümüzdeki yıl 376 milyon Dolar tutarında destek kararı alması da Türk heyetinin çantasında bulunacak. Ayrıca İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in YPG'nin sözde komutanlarından Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesi ve İsveç'in terör örgütüyle yakın işbirliği içinde olacağına dair açıklaması da, Türk heyetinin dosyaları içinde yer alacak.