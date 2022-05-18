Türkiye'nin NATO restinin ardından AB ve ABD'den yoğun ikna mesaisi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB savunma bakanları toplantısının girişinde gazetecilere açıklamalarda bulunurken, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleriyle ilgili olarak Türkiye'den bazı itirazlar getirdiğini biliyorum. NATO'nun bunları aşacağını umuyorum. Ancak benim tarafımdan veya Savunma Konseyi tarafından bu üyelik için güçlü bir destek mevcut" diye konuştu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da "Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceğinden eminim" dedi.