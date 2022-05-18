Türkiye'nin NATO restinin ardından AB ve ABD'den yoğun ikna mesaisi
Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin itirazları uluslararası diplomasiyi hareketlendirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'le ilgili itirazlarını aşacaklarını umduğunu belirtirken Beyaz Saray da iki ülkenin üyeliği konusunda NATO ülkelerinin bir konsensüse ulaşacağına inandıklarını söyledi. İşte Türkiye'nin resti sonrası peş peşe gelen açıklamalar.
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik gösterdiği negatif yaklaşım, Atlantik'in her iki yakasında ihtiyatlı bir alarma yol açtı. Türkiye'yi ikna diplomasisine ağırlık veren ABD ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinden art arda 'Uzlaşıya varacağız' yönünde açıklamalar geliyor.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB savunma bakanları toplantısının girişinde gazetecilere açıklamalarda bulunurken, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleriyle ilgili olarak Türkiye'den bazı itirazlar getirdiğini biliyorum. NATO'nun bunları aşacağını umuyorum. Ancak benim tarafımdan veya Savunma Konseyi tarafından bu üyelik için güçlü bir destek mevcut" diye konuştu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da "Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceğinden eminim" dedi.
'UZLAŞIYA VARILACAK'
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda NATO ülkelerinin bir konsensüse ulaşacağına inandıklarını söyledi. Beyaz Saray sözcülüğü görevini 13 Mayıs Cuma günü Jen Psaki'den devralan Karine Jean-Pierre, ilk kez basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin duruşunu değerlendiren Jean Pierre, "Türkiye hükümetinin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda neler hissettiği ve söylediğine ilişkin sorular oluyor.
NATO'ya üyelik bir süreç gerektiriyor ve konsensüse ulaşılacağına eminiz" dedi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de "Halen Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunu netleştirmeye çalışıyoruz. Ancak Pentagon'dan başka bir devletin dış politikasının nasıl olacağını dikte etmemiz söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da Türkiye ile işbirliğini arttırmak istediklerini söyledi.