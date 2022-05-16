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    • 17.05.2022 00:09
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çarkı! 2018'deki sözleri tekrardan gündem oldu: Millet bahçesi bizim projemiz

    Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi üzerinden kirli bir provokasyona imza atan CHP'nin şovu yine kısa sürdü. Sözde doğa katliamı diye ortalığı galeyana getirmeye çalışan Kılıçdaroğlu, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" diye tweet attı. Bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun 2018'de söyledikleri tekrardan gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, "Atatürk Havalimanı'nı yeşil alan yapılması bizim projemizdi, bizim telefonlarımızı dinleyip aldılar" demişti. İşte Kılıçdaroğlu'nun çarkları...

    Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Atatürk Havalimanı’ çarkı!

    Daha önce bürokrat ve memurları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de yatırımcı ve müteahhitleri hedef aldı.

    BAY KEMAL GEÇMİŞİ UNUTMA

    Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine karşı çıkan Kılıçdaroğlu, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı akıllara, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacağı açıklanan millet bahçesinin aslında kendi projeleri olduğunu söylediği açıklamayı getirdi.

    "YEŞİL ALAN BİZİM PROJEMİZDİ"

    Kılıçdaroğlu, 2018 yılında katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, orayı ne yapacağımızı öğrenip yeşil alan yapacaklarını açıkladılar. Biz oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, binaların şekli dahil bütün bunların hepsi hazırlandı. Bizim İstanbul büyükşehir belediye başkan adayımız bunu açıklayacak. Bakın bu çok önemli bir bilgi, önemli bir iddia. O milletvekilimizin elinde yaptığı projeler, fotoğraflarıyla birlikte var. Bütün bunların hepsi hazırlandı."

        CHP, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek millet bahçesine karşı çıkmayı sürdürüyor.

        Son olarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın Atatürk Havalimanı'na giderek eylem yapacaklarını açıkladı.

        Kaftancıoğlu paylaşımında, "Yarın saat:11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        ATATÜRK DEMEM DEMİŞTİ

        135 bin ağaçlı projeye 'doğa düşmanı' diyen Kaftancıoğlu'nun Atatürk vurgusu yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Kaftancıoğlu, geçtiğimiz aylarda kendisine yöneltilen, "Neden 'Atatürk' demiyorsunuz?" sorusuna, "Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" diyerek yanıt vermişti.

            KARANLIK KİRLİ GEÇMİŞ

            Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen kararla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. 3 suçtan verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onandı. Peki bu kararın verilmesinin perde arkasında neler var? Devlete seri katil deyip, milli iradenin temsilcisi Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a ve polislere hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alıp teröristlere destek veren 'Kanas Canan' lakaplı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nın sicili karanlıklarla dolu.

            CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'na konuk oldu. 1.5 saatlik konuşmasında Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandı.

            Kaftancıoğlu, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum."

            Bu açıklama, CHP tabanı ve CHP'li politikacıların sert eleştirilerine hedef oldu.

            Uluç Gürkan (TBMM eski Başkanvekili): Kasıtlı kullandığını da itiraf ediyor. Atatürk ifadesine kendini ait hissetmeyen birisinin bırakın parti kademelerinde yönetici olmayı, CHP'ye üye bile olmaması gerekir.
            Mehmet Ali Çelebi (İzmir Milletvekili): Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar. Ama unutma, burası CHP.


            Barış Yarkadaş (Eski Milletvekili): Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimiz CHP'nin kurucusudur. Adını her yerde ve her koşulda; onurla, gururla söyleriz.
            Tuncay Özkan (İzmir Milletvekili): Atatürk zaferin adıdır.


            Haluk Pekşen (Trabzon Milletvekili): Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi, kurucusu ve liderini ismiyle anmak laubaliliği hiç kimsenin ne haddi, ne de hakkıdır.
            Hüsnü Bozkurt (Konya Milletvekili): M. Kemal'in askeri olmayı reddeden, Atatürk soyadı ile de sorunlu bir CHP İl Başkanı.


            Mehmet Akif Hamzaçebi (İstanbul Milletvekili): Atatürk'ün ismini anmakta tereddütü olanlar O'nunla problemi olanlardır.
            Atilla Sertel (İzmir Milletvekili): 'Atatürk' diyemeyen bir il başkanını da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır.
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            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çarkı! 2018'deki sözleri tekrardan gündem oldu: Millet bahçesi bizim projemiz
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