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    • 15.05.2022 19:45
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    Bakan Murat Kurum duyurdu: Atatürk Havalimanı millet bahçesi ilk fidanlarıyla buluşuyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. Bakan Kurum, fidan dikim töreninin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti. Öte yandan çalışmalar kapsamında Atatürk Havalimanı'nda iş makineleri pist alanına giriş yaptı.

    Bakan Kurum’dan ’Atatürk Havalimanı’ paylaşımı

    Türkiye'nin en büyük millet bahçesinde yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıkları devam ediyor.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



    Paylaşımında "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor." diyen Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



    Bakan Kurum paylaşımında, "Tamamlandığında Dünya'nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul'a nefes aldıracak" bilgisini verdi.



        "İSTANBUL'UN EN MERKEZİ AFET TOPLANMA ALANI"
        Murat Kurum, "Millet bahçemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemize güç katacak, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacak" dedi.



        "2053 VİZYONUNUN EN İDDİALI HEDEFİ"
        Kurum paylaşımını, "İstanbul 85 milyonun bahçesi ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz" şeklinde sonlandırdı.



        İŞ MAKİNELERİ PİST ALANINDA
        Öte yandan Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi için iş makineleri pist alanına giriş yaptı.
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