Bakan Murat Kurum duyurdu: Atatürk Havalimanı millet bahçesi ilk fidanlarıyla buluşuyor





"2053 VİZYONUNUN EN İDDİALI HEDEFİ"

Kurum paylaşımını, "İstanbul 85 milyonun bahçesi ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz" şeklinde sonlandırdı.