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    • 16.05.2022 23:35
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyareti

    Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak. Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

    Başkan Erdoğan’dan Abu Dabi’ye taziye ziyareti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin eski Devlet Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

    İKİLİ GÖRÜŞME YAPILACAK
    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki ziyareti vesilesiyle Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştirecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyareti
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