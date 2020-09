Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'e Atatürk demek yerine Gazi Mustafa Kemal demeyi tercih ettiğini açıkladıktan sonra CHP'lilerden tepki yağdı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan Serpil Yılmaz'ın köşe yazısında da Kaftancıoğlu'na tepki yazısı yazıldı. Yılmaz'ın yazısını paylaşan parti mensupları Kaftancıoğlu'nun Atatürk'e yapılanı skandal olarak nitelendirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına her zaman sahip çıkacaklarını belirten CHP'liler, Kaftancıoğlu'nun Atatürk soyadını söyleminde kullanmayacağını açıklaması üzerine büyük tepkilerini sosyal medyada şu şekilde dile getirdiler:

"ONURLA GURURLA HER ORTAMDA SOYADINI SÖYLERİZ"

Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından "Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimiz CHP'nin kurucusudur. Adını her yerde ve her koşulda; onurla, gururla söyleriz. ATATÜRK'e bir kez daha saygı ve şükranımı sunuyor, "iki eseri"ne ve ismine her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan ediyorum" dedi.

"ATATÜRK ZAFERİN ADIDIR"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından "ATATÜRK zaferin adıdır" dedikten sonra şunları söyledi: "Yedi düveli geldikleri gibi gönderen O'dur. 30 Ağustos Meydan Muharebesi'nin 99. yılı kutlu olsun. Ordular yenilir millet yenilmez. Çünkü hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O Satıh bütün vatandır. ATATÜRK- Mihri Müşfik'in fırçasından."

"ATATÜRK SOYADIYLA SORUNLU BİR CHP İL BAŞKANI VAR"

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt Sözcü Gazetesi'nde Serpil Yılmaz'ın köşe yazısının linkini paylaşarak tepkisini gösterdi. Kaftancıoğlu için ise şunları ekledi: "M. Kemal'in Askeri" olmayı reddeden, ATATÜRK soyadı ile de sorunlu bir CHP İL BAŞKANI !!! Atatürk'e atfen "Gazi Mustafa Kemal" ismini kullanmayı tercih ettiğini söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: "Kendimi ait hissettiğim bir ifade – Sözcü Gazetesi"