Atila Sertel, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve Canan Kaftancıoğlu'nun 9 Eylül 2020 tarihinde "Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği" başlıklı bir sunumda yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Atila Sertel; "Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, yüce önderimize dil uzatmaya kalkanlara karşı canımızı siper edeceğiz. Bu gerçektir. Ancak, 'Atatürk' diyemeyen bir il başkanına da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır. Unutmayın, partimizin kurucusu yüce önderimizdir" dedi.

KILIÇ: ATATÜRK BİR SOYADI DEĞİL, EMPERYALİZME VE YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI VERİLMİŞ MÜCADELENİN ADI"

CHP İzmir Milletvekili avukat Sevda Erdan Kılıç da; Canan Kaftancıoğlu'nu isim vermeden eleştirdi ve "Atatürk soyadı; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halk adına verilmiş sadece bir soyadı değil, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı verilmiş mücadelenin, bize emanet edilen davanın adıdır" ifadelerini kullandı.