CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Atatürk Havalimanı üzerinden aşağılıkça sözler: Gök kubbeyi başınıza yıkarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamayla, Atatürk Havalimanı'nın yerine 'Millet Bahçesi' yapılacağını duyurmuştu.
Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesinin, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşeceği ve İstanbul'a nefes aldıracağı vurgulanmıştı.
Muhalefet ise, söz konusu karardan rahatsız olarak ilk günden itibaren İstanbul Havalimanı'nın yapımına karşı bir tutum sergilemiş, CHP'li eski vekil Haluk Pekşen, Avrupa'nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı'nı, iktidara gelmeleri halinde Kargo Havalimanına dönüştüreceklerini söylemişti.