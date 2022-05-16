CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Atatürk Havalimanı üzerinden aşağılıkça sözler: Gök kubbeyi başınıza yıkarız

Ben de buradan açıkça ifade etmek istiyorum; o pistleri kırıp, devleti zarara sokanlardan bunun hesabını sorarız. Çok açık, gök kubbeyi başlarına yıkarız. Devlet malına zarar vermekten hepsi çok ciddi sıkıntıya girer. Böyle rezalet olmaz. Herhangi bir makul nedene dayanmadan mevcut binaları yıkıyorsunuz. Daha önce biliyorsunuz daha önce ucuna hastane yapmışlardı sanki başka hastane yapacak yer yoktu. Bu siyasi vandallıktır."