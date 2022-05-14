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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini değerlendirdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini değerlendirdi. Sürece olumlu bakmadıklarını söyledi. “İki ülke de terör örgütlerinin misafirhanesi gibi” dedi.

    Olumlu bakmıyoruz

    Başkan Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını İstanbul'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Çıkışta, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şu mesajları paylaştı:

    NATO ÜYELİĞİ: Finlandiya'yla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz. İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin misafirhanesi gibi. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil.

    BİDEN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ: Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar bilemiyorum. Her şeyi bir görüp biz de tavrımızı ortaya kıyarız.

    ABD'NİN YPG'YE YARDIMI: YPG bir terör örgütüdür. PKK ne ise YPG de odur. Dolayısıyla ABD'nin bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil.

    RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: Savaşın iyisi olmaz. Bundan sonraki yapacağımız görüşmelerde de bunları onlara telkin edeceğiz.

    Başkan Erdoğan, dün Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile İstanbul'da bir araya geldi.

    Başkan Erdoğan, dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi" açılış töreninde konuştu: Hamdolsun Ayasofya tam da üstad Necip Fazıl'ın dediği şekilde açıldı. O davası uğruna bedel ödemekten hiç kaçmadı.

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