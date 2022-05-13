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    • 14.05.2022 01:43
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    Son dakika: İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem | AFAD Kandilli son depremler listesi

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 01.08 sularında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 10.62 km derinliğinde gerçekleşti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD, Kandilli son depremler listesi...

    İzmir’de deprem!

    Geçmiş olsun İzmir. Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 01.08 sularında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



    Sarsıntı yerin 10.62 km derinliğinde gerçekleşti.



    Fotoğrafta: Depremin meydana geldiği nokta


    DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA
    Öte yandan deprem sonrası AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada olumsuz bir ihbarın olmadığı bildirildi.



    Konuya ilişkin AFAD'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun İzmir. Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.




    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük : 4.4 (Mw)



        Yer : Ege Denizi, 7.27 km. Çesme (Izmir)

        Tarih-Saat : 14.05.2022, 01:08:51 TSİ



        Enlem : 38.1980 N

        Boylam : 26.2436 E



        Derinlik : 10.62 km




            KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

            2022.05.14 01:08:49 38.1985 26.1968 17.5 -.- 4.5 4.3 CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) REVIZE01 (2022.05.14 01:08:49)
            2022.05.14 00:59:33 39.7448 26.5072 8.0 -.- 1.1 -.- TURKMENLI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
            2022.05.14 00:27:11 38.0948 38.4872 14.0 -.- 1.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
            2022.05.13 23:58:43 38.1115 38.5238 5.3 -.- 2.1 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
            2022.05.13 23:54:11 36.6080 26.7438 117.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
            2022.05.13 22:01:15 40.1328 22.5330 25.3 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
            2022.05.13 21:41:38 34.4998 26.9848 111.8 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
            2022.05.13 20:42:43 34.4173 22.9780 15.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
            2022.05.13 20:36:00 36.8998 27.5112 7.4 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
            2022.05.13 20:10:34 36.4787 25.4215 7.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
            2022.05.13 19:54:48 40.8545 28.8843 16.9 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
            2022.05.13 19:23:01 38.1028 38.4727 5.0 -.- 4.0 4.1 KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
            2022.05.13 19:15:39 35.0462 26.8965 5.0 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
            2022.05.13 19:12:32 34.8310 23.1750 78.7 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
            2022.05.13 18:29:28 38.6753 43.6672 15.2 -.- 2.8 -.- ERCEK-(VAN) İlksel
            2022.05.13 18:11:54 38.6287 43.6845 11.2 -.- 2.9 -.- KAYMAKLI-(VAN) İlksel
            2022.05.13 18:00:41 34.5582 24.0168 9.3 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
            2022.05.13 17:59:13 40.1017 28.5977 5.1 -.- 2.1 -.- DORAK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
            2022.05.13 17:37:21 35.2968 25.2225 7.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
            2022.05.13 16:32:21 34.9293 24.8072 26.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
            2022.05.13 14:21:24 36.8943 27.5115 8.1 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
            2022.05.13 14:10:22 38.3738 39.0107 13.0 -.- 2.4 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
            2022.05.13 14:01:38 38.5995 42.9133 4.9 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
            2022.05.13 13:54:14 37.8418 26.9205 4.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
            2022.05.13 12:55:05 37.1708 37.2317 0.0 -.- 1.5 -.- BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
            2022.05.13 12:09:36 39.1125 27.6582 0.0 -.- 1.2 -.- KIRKAGAC (MANISA) İlksel
            2022.05.13 11:49:39 39.4000 23.8400 4.6 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
            2022.05.13 11:19:46 39.5597 28.4695 13.1 -.- 2.0 -.- GAZELLIDERE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
            2022.05.13 10:31:56 34.3380 26.1612 21.8 -.- 4.1 4.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
            2022.05.13 08:52:28 39.1065 27.5323 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
            2022.05.13 05:43:55 40.7122 25.7557 5.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
            2022.05.13 04:13:43 38.5292 26.3865 7.3 -.- 2.0 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) İlksel
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