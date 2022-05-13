Son dakika: İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem | AFAD Kandilli son depremler listesi

Geçmiş olsun İzmir. Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 01.08 sularında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 10.62 km derinliğinde gerçekleşti.Öte yandan deprem sonrası AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada olumsuz bir ihbarın olmadığı bildirildi.