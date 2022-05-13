Son dakika: İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem | AFAD Kandilli son depremler listesi

Geçmiş olsun İzmir. Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 01.08 sularında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 10.62 km derinliğinde gerçekleşti.
Fotoğrafta: Depremin meydana geldiği nokta
DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA
Öte yandan deprem sonrası AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada olumsuz bir ihbarın olmadığı bildirildi.
Konuya ilişkin AFAD'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun İzmir. Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük : 4.4 (Mw)