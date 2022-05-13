Başkan Erdoğan'ın NATO açıklaması İsveç ve Finlandiya'yı rahatsız etti! Türkiye'nin veto yetkisi nasıl da korkuttu

Finlandiya ve İsveç'in önümüzdeki günlerde NATO'ya katılmak için başvurmaları bekleniyor. Diğer 30 ülke gibi veto hakkı bulunan Türkiye'den iki İskandinav ülkesinin katılımına ilişkin resmi bir açıklama veya değerlendirme yapılmamıştı.
TERÖRÜN MİSAFİRHANESİ
Erdoğan NATO üyeliğiyle ilgili, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz." dedi.
Erdoğan ayrıca, "İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütleri için misafirhane gibi. PKK'sı DHKP-C'si İsveç'te Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Oraların parlamentolarında bile yer alıyorlar. Bu durumda bizim olumlu bakmamız mümkün değil." dedi.
DÜNYA YAKIN TAKİPTE
Erdoğan'ın Cuma namazı çıkışında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamalar dünya basınında geniş yer buldu.
Erdoğan'ın "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz." ifadeleri uluslararası medya kuruluşları tarafından son dakika olarak paylaşıldı.
AP MANŞETE TAŞIDI
ABD merkezli medya kuruluşu AP, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını 'olumsuz' değerlendirdiğini söyledi." ifadeleri ile son dakika olarak paylaştı.