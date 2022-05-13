Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı bugün hizmete giriyor!

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı bugün hizmete giriyor.
Açılış töreni öncesinde havalimanına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uçakla ilk inişi yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı törenin ardından Rize-Artvin Havalimanı'nda seferler başlayacak.
BÖLGENİN HAVA YOLU ULAŞIMI İHTİYAÇLARINI EKSİKSİZ KARŞILAYACAK
3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.
YILLIK 3 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ
Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.