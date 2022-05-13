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    • 13.05.2022 18:56
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret cezasız kalmayacak! Kılıçdaroğlu'na tazminat davası ve suç duyurusu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'a hakaret eden Kılıçdaroğlu'na 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

    Kılıçdaroğlu’na tazminat davası ve suç duyurusu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki yargı kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde seviyesiz açıklamalarda bulunmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmişti.

    Kılıçdaroğlu'nun bu seviyesizliğinin ardından Başkan Erdoğan harekete geçti ve CHP Genel Başkanı'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

    Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği gerekçesiyle de suç duyurusu yapıldı.

    KILIÇDAROĞLU ÇİZMEYİ AŞTI
    Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaları karara bağlayarak, üç ayrı suçtan toplamda 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası almasına hükmetti.



    Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte il binası önünde açıklama yaptı. Kaftancıoğlu kararını Başkan Erdoğan'a bağlayan Kılıçdaroğlu sınırlarını aşarak, "Erdoğan sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor" dedi.

    Skandal sözler sarfeden Kılıçdaroğlu ,"Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü, mahallelerini sığınmacılara sattığın insanlarımızın gök gürültüsüdür. Bu gürültü, aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü, elektriğini kestiğin 4 milyon insanın karanlıktaki sesidir." dedi.

    ALTAY'DAN SEVİYESİZ AÇIKLAMA
    Karar sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm CHP'li vekillerin İstanbul'a gelmeleri için emir verdi. Emre itaat eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Binası'nda açıklamalarda bulundu.

        SKANDAL BENZETME
        Gezi Parkı davasında da benzer bir karar alındığını söyleyen Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi yapan Altay, "Hakimlere acıyorum, onlar hakim değil. Erdoğan laf ediyor, hakimler de bu çerçevede karar veriyor. Dünya bunu Hitler döneminde gördü. O zaman da hakimler, Führer hangi kararı versem sevinir mantığıyla karar veriyorlar. Şimdi Türkiye'nin büyük çoğunluğu nasıl karar verirsem Erdoğan'ın hoşuna gider mantığı içerisinde hareket ediyor. Herkes bilsin ki, hiçbirimizin mücadele azmi kırılmayacak." diye konuştu.

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