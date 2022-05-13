Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret cezasız kalmayacak! Kılıçdaroğlu'na tazminat davası ve suç duyurusu





Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte il binası önünde açıklama yaptı. Kaftancıoğlu kararını Başkan Erdoğan'a bağlayan Kılıçdaroğlu sınırlarını aşarak, "Erdoğan sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor" dedi.

Skandal sözler sarfeden Kılıçdaroğlu ,"Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü, mahallelerini sığınmacılara sattığın insanlarımızın gök gürültüsüdür. Bu gürültü, aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü, elektriğini kestiğin 4 milyon insanın karanlıktaki sesidir." dedi.